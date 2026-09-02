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Nestlé cède ses vitamines grand public pour un milliard de dollars

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Nestlé cède ses vitamines grand public pour un milliard de dollars
Nestlé cède ses vitamines grand public pour un milliard de dollars

Nestlé va vendre une partie de ses activités consacrées aux vitamines, aux minéraux et aux compléments alimentaires au fonds américain Yellow Wood Partners. L’opération, valorisée à un milliard de dollars, soit environ 862 millions d’euros, concerne le segment destiné au grand public et marque une nouvelle étape dans la restructuration du portefeuille du groupe suisse.

La transaction englobe sept marques, parmi lesquelles Nature’s Bounty, Osteo Bi-Flex et Nuun, ainsi que des compléments alimentaires commercialisés sous marques de distributeur aux États-Unis. Les activités industrielles associées, comprenant la fabrication, le conditionnement, l’entreposage et la distribution des produits, seront également transférées au nouvel acquéreur.

Nestlé recentre son portefeuille

Le groupe conservera ses activités haut de gamme dans la nutrition et les compléments alimentaires, un segment qui continue de présenter de solides performances. Nestlé considère en revanche que son offre grand public nécessite une gestion plus spécialisée. En 2025, les activités concernées par la cession avaient généré un chiffre d’affaires de 1,2 milliard de dollars, principalement aux États-Unis, mais aussi au Canada et en Chine.

Soumis à l’approbation des autorités réglementaires, le rachat devrait être finalisé au cours du premier semestre 2027. Il intervient après l’annonce du désengagement partiel de Nestlé dans les eaux en bouteille, réalisé avec Platinum Equity. Confronté au ralentissement de sa croissance et à l’évolution des habitudes de consommation, le propriétaire de Nescafé, KitKat et Maggi cherche désormais à concentrer ses investissements sur ses marques les plus rentables et ses activités présentant le meilleur potentiel.

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