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Lego pulvérise les attentes avec un bénéfice en hausse de 32% au premier semestre 2026

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Lego pulvérise les attentes avec un bénéfice en hausse de 32 % au premier semestre 2026
Lego pulvérise les attentes avec un bénéfice en hausse de 32 % au premier semestre 2026

Lego a enregistré un premier semestre 2026 bien meilleur qu’attendu, avec un bénéfice net en progression de 32 %, à 8,6 milliards de couronnes danoises, soit environ 1,15 milliard d’euros. Son chiffre d’affaires a atteint le niveau record de 41,9 milliards de couronnes, environ 5,6 milliards d’euros, en hausse de 21 % sur un an et de 26 % à taux de change constant. Le bénéfice d’exploitation a, de son côté, augmenté de 22 % pour atteindre 10,9 milliards de couronnes.

Le groupe danois affirme avoir progressé plus rapidement que le marché mondial du jouet et gagné de nouvelles parts de marché. Les ventes aux consommateurs ont bondi de 22 %, portées par des gammes comme Technic, Botanicals, Icons, Speed Champions et Star Wars, ainsi que par les partenariats conclus autour de la Formule 1, de la Coupe du monde 2026 et de KPop Demon Hunters. Plus de 330 nouveautés ont été lancées depuis janvier.

La Chine reste le principal point faible

Malgré cette croissance, Lego peine toujours à convaincre les consommateurs chinois, plus prudents dans leurs dépenses. Le directeur général Niels Christiansen estime néanmoins que l’entreprise peut maintenir une croissance à deux chiffres sur l’ensemble de l’année. La hausse du prix du pétrole, matière essentielle à la fabrication du plastique, n’a pas entraîné d’augmentation des prix des jouets grâce aux économies d’échelle et aux gains de productivité.

Lego poursuit également ses investissements dans les matériaux renouvelables et recyclés, ses capacités industrielles et les expériences numériques. Le groupe compte désormais 1 106 magasins dans le monde et a acquis 29 centres Lego et Legoland Discovery. Cette diversification permet au fabricant de séduire à la fois les enfants et les collectionneurs adultes, tout en réduisant sa dépendance aux seules boîtes de briques traditionnelles.

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