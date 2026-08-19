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Apple modifie les règles de l’App Store sous la pression de Bruxelles

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Apple modifie les règles de l'App Store sous la pression de Bruxelles
Apple modifie les règles de l'App Store sous la pression de Bruxelles

Apple a annoncé ce mardi qu’il s’engageait à assouplir les conditions commerciales de son App Store d’ici octobre 2026. Cette décision fait suite à la pression exercée par la Commission européenne, qui suspend provisoirement la menace de lourdes sanctions tout en maintenant le géant de Cupertino sous haute surveillance. Les développeurs d’applications opérant dans l’Union européenne pourront bénéficier de nouvelles conditions tarifaires plus favorables.

À compter du 1er octobre 2026, Apple abandonnera plusieurs frais controversés et réduira sensiblement certaines commissions. La firme américaine prélèvera désormais 5% sur les transactions numériques, un taux bien inférieur à celui appliqué jusqu’à présent. Ces changements s’inscrivent dans le cadre du Digital Markets Act, la législation européenne visant à réguler les grandes plateformes numériques et à garantir une concurrence plus équitable sur le marché des applications.

Une commission réduite à 5%

Cette évolution marque un tournant dans la stratégie commerciale d’Apple en Europe. La Commission européenne obtient satisfaction après des mois de tensions avec le groupe californien. Les développeurs européens disposeront de davantage de flexibilité pour commercialiser leurs applications et services sans être entièrement dépendants du système de paiement propriétaire d’Apple.

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