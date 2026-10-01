Auchan : 164 supermarchés basculent progressivement sous enseigne Intermarché ou Netto

À partir du 1er octobre 2026, 164 supermarchés Auchan transiteront sous les enseignes Intermarché ou Netto dans le cadre d'un partenariat avec le Groupement Mousquetaires. Ce projet, autorisé par l'Autorité de la concurrence, se déroulera jusqu'au printemps 2027, visant à renforcer la présence locale tout en optimisant les opérations.

Une nouvelle étape s’ouvre dans le rapprochement entre Auchan et le Groupement Mousquetaires. À partir de ce 1er octobre 2026, 164 supermarchés Auchan doivent rejoindre la structure commune A+Super avant de passer progressivement sous enseigne Intermarché ou Netto. Les premières transformations doivent intervenir après une fermeture temporaire d’environ deux semaines, avec un calendrier de bascule qui doit s’étaler jusqu’au printemps 2027.

L’opération s’inscrit dans un accord plus large portant à l’origine sur 167 points de vente, presque tous des supermarchés, exploités jusqu’ici sous enseigne Auchan en France métropolitaine hors Corse. L’Autorité de la concurrence a autorisé sans conditions, en juillet, la création d’une entreprise commune contrôlée conjointement par Auchan et Intermarché pour exploiter ces magasins.

Des magasins toujours détenus par Auchan

Le changement d’enseigne ne signifie pas pour autant une vente pure et simple des magasins. Les points de vente concernés restent détenus par Auchan mais adopteront progressivement le concept commercial, l’offre et les méthodes d’exploitation d’Intermarché ou de Netto. L’objectif est notamment de bénéficier de la puissance d’achat et du positionnement commercial du Groupement Mousquetaires tout en maintenant une présence locale dans des zones où Auchan était déjà implanté.

Cette réorganisation intervient dans un secteur de la grande distribution en pleine recomposition. Ces derniers mois, les changements d’enseignes et les rachats de magasins se sont multipliés, avec notamment le passage de plusieurs anciens points de vente Casino, Cora, Match ou Colruyt sous de nouvelles marques. L’Autorité de la concurrence rappelle d’ailleurs que la grande distribution représentait près de la moitié des dossiers de concentration examinés en 2025.

Aucun risque majeur identifié pour la concurrence

Lors de son examen, l’Autorité de la concurrence a estimé que le passage de ces magasins sous enseigne Intermarché ou Netto ne posait pas de problème particulier sur les marchés locaux. Dans les zones étudiées, les parts de marché cumulées restaient inférieures à 50 %, laissant aux consommateurs plusieurs alternatives nationales en matière de prix et de services.

L’opération marque néanmoins un tournant important pour Auchan. En confiant une partie de son réseau de supermarchés à une structure commune avec Intermarché, le groupe cherche à adapter son modèle à un marché devenu plus concurrentiel et à mieux rentabiliser certains formats de proximité. Pour les clients, le changement sera visible principalement à travers les nouvelles enseignes, les assortiments et les politiques commerciales qui seront progressivement mises en place jusqu’en 2027.