Motorsport Manager 2 : la simulation de gestion automobile fera son grand retour sur PC en 2027

Playsport Games annonce le retour de « Motorsport Manager 2 » sur PC pour 2027, mettant l'accent sur une simulation plus riche et immersive. Les joueurs géreront une écurie en tenant compte de multiples facteurs, tout en bénéficiant d'un support modding dès le lancement. Une présentation plus détaillée est attendue à l'automne 2026.

Près de dix ans après le premier épisode sur PC, « Motorsport Manager » va enfin avoir droit à une véritable suite. Playsport Games a officialisé « Motorsport Manager 2 », attendu sur Steam en 2027. Le studio promet un retour plus ambitieux, plus profond et surtout pensé dès le départ pour la communauté qui a continué à faire vivre le premier jeu pendant des années grâce aux mods et aux contenus personnalisés.

Le principe restera fidèle à l’ADN de la série. Le joueur incarnera un directeur d’écurie chargé de gérer l’ensemble d’une structure de compétition : recrutement des pilotes, développement des voitures, choix du personnel, finances, infrastructures et stratégie de course. Playsport annonce également un univers plus large, avec plusieurs disciplines représentées, dont les monoplaces, le GT et l’endurance.

Une simulation plus profonde et plus ouverte

L’un des principaux objectifs de cette suite sera d’enrichir la simulation. Les décisions prises pendant les week-ends de course doivent avoir davantage d’impact, qu’il s’agisse de la gestion des pneus, des conditions météo, des choix stratégiques ou encore du développement des pilotes. La gestion à long terme de l’équipe devrait elle aussi être renforcée, avec une plus grande importance accordée aux finances, au recrutement et à la planification sportive.

Playsport veut aussi s’appuyer largement sur les joueurs. Le support des mods sera disponible dès le lancement, avec la possibilité de créer ou modifier des championnats, des équipes, des pilotes et même des univers de compétition entiers. Le studio reconnaît que le modding a joué un rôle essentiel dans la longévité du premier « Motorsport Manager » sur PC.

Un retour très attendu après une longue absence

Depuis la sortie du premier « Motorsport Manager » sur PC, la franchise s’était surtout développée sur mobile avec plusieurs épisodes et déclinaisons. Playsport explique avoir relancé le projet après avoir récupéré les droits de la version PC et constaté que la communauté restait particulièrement active près d’une décennie plus tard.

Le studio doit encore dévoiler une grande partie du jeu. Une présentation plus complète est prévue à l’automne 2026, avec les premières images de gameplay et davantage de détails sur les courses, la gestion des équipes et les différents championnats. Pour l’instant, « Motorsport Manager 2 » est annoncé uniquement sur PC via Steam, avec une sortie prévue courant 2027.