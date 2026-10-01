Assemblée nationale : accord transpartisan pour reconduire les vice-présidents et questeurs sortants

Pas de bataille de postes cette année au Palais-Bourbon. À l’ouverture de la session ordinaire, jeudi 1er octobre, les présidents des groupes parlementaires sont parvenus à un accord sur la répartition des responsabilités au sein du Bureau de l’Assemblée nationale. Les titulaires sortants sont ainsi reconduits.

Les six vice-présidences restent occupées par Nadège Abomangoli et Clémence Guetté pour LFI, Christophe Blanchet pour Les Démocrates, Marie-Agnès Poussier-Winsback pour Horizons ainsi que Sébastien Chenu et Hélène Laporte pour le Rassemblement national. Les trois questures demeurent entre les mains de Christine Pirès Beaune, Brigitte Klinkert et Michèle Tabarot.

Une composition très pluraliste

Le Bureau conserve ainsi une représentation de plusieurs des principales forces politiques de l’Assemblée, de LFI au RN en passant par le bloc central, le PS et la droite. L’accord trouvé entre les présidents de groupe a permis d’éviter les scrutins qui auraient été nécessaires en cas de candidatures concurrentes.

Il ne s’agit donc pas de nouvelles conquêtes politiques pour les formations représentées, mais d’un statu quo négocié. L’Assemblée a officiellement procédé à la nomination de son Bureau à 9 heures avant de reprendre ses travaux législatifs dans l’après-midi.