Sénat : Patrick Kanner conserve la présidence du groupe PS face à Rachid Temal

Patrick Kanner conserve la présidence du groupe PS au Sénat avec 39 voix contre 19 face à Rachid Temal. Cette élection met en lumière des divergences sur la collégialité et la stratégie envers La France insoumise. De plus, les sénateurs doivent décider du rattachement de François Rebsamen, nouvel élu.

Patrick Kanner reste à la tête des sénateurs socialistes. Le sénateur du Nord a remporté mercredi le vote interne organisé face à Rachid Temal, par 39 voix contre 19. Quatre bulletins blancs et un bulletin nul ont également été comptabilisés.

Président du groupe depuis 2018, Patrick Kanner obtient ainsi un nouveau mandat après une compétition interne qui opposait deux conceptions du fonctionnement du groupe. Rachid Temal reprochait notamment au président sortant un manque de collégialité et souhaitait renforcer les relations entre les sénateurs et la direction nationale du Parti socialiste.

Le cas François Rebsamen doit encore être tranché

Les deux responsables ne s’opposent toutefois pas sur tous les sujets. Public Sénat souligne notamment qu’ils défendent tous deux une clarification de la stratégie socialiste vis-à-vis de La France insoumise. Le résultat du scrutin interne ne règle donc pas à lui seul les débats politiques qui traversent le PS à l’approche de la présidentielle.

Une autre décision attend désormais les sénateurs socialistes : le rattachement éventuel de François Rebsamen. Élu sénateur de Côte-d’Or dimanche, l’ancien ministre socialiste, qui a ensuite participé à un gouvernement sous Emmanuel Macron, souhaite rejoindre le groupe. Les sénateurs devront déterminer les conditions de son retour parmi eux.