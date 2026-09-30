Lyon : le recours de Jean-Michel Aulas contre l’élection de Grégory Doucet rejeté

Le tribunal administratif de Lyon rejette le recours de Jean-Michel Aulas contre l’élection de Grégory Doucet, réélu avec une courte majorité. Les irregularités évoquées par Aulas, telles que la présence d'agents municipaux aux couleurs de Doucet, ne sont pas jugées suffisantes pour remettre en question le résultat. Ce jugement contraste avec les annulations de scrutins à Vénissieux et Vaulx-en-Velin.

Le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours déposé par Jean-Michel Aulas contre les résultats des élections municipales des 15 et 22 mars 2026. L’ancien président de l’Olympique lyonnais contestait la réélection de Grégory Doucet, qui avait remporté le second tour avec 50,67 % des suffrages contre 49,33 % pour son adversaire. Seulement 2 762 voix séparaient alors les deux candidats.

Au soir du scrutin, Jean-Michel Aulas avait dénoncé de « nombreuses irrégularités » et annoncé son intention de saisir la justice administrative. Devant le tribunal, son camp avait notamment évoqué des problèmes sur les listes d’émargement, la présence d’agents municipaux portant des badges aux couleurs de la liste de Grégory Doucet, certaines opérations de communication de la mairie ou encore des distributions de documents de campagne.

Des irrégularités jugées insuffisantes

La rapporteure publique avait déjà recommandé, le 14 septembre, le rejet de la requête. Plusieurs griefs présentés par Jean-Michel Aulas n’avaient pas été jugés suffisamment sérieux pour remettre en cause le résultat global de l’élection. Le tribunal administratif a finalement suivi cette analyse, considérant que les éléments retenus ne permettaient pas d’établir une atteinte suffisamment importante à la sincérité du scrutin.

La décision permet donc à Grégory Doucet de conserver le bénéfice de sa réélection. Le maire écologiste a estimé que le jugement confirmait la légitimité du résultat sorti des urnes et a assuré que sa campagne avait respecté les règles électorales. Pour Jean-Michel Aulas, cette décision constitue en revanche un nouveau revers après une campagne municipale particulièrement serrée.

Une situation différente à Vénissieux et Vaulx-en-Velin

Le jugement rendu à Lyon contraste avec deux autres décisions prises dans la métropole. À Vénissieux, le tribunal administratif a annulé l’ensemble des opérations électorales après la victoire d’Idir Boumertit avec seulement 25 voix d’avance. La juridiction a notamment retenu des irrégularités concernant des justificatifs de domicile au sein d’une liste présente au second tour.

À Vaulx-en-Velin, le scrutin remporté par Abdelkader Lahmar avec 104 voix d’écart a lui aussi été annulé. Le contentieux portait notamment sur la situation d’une colistière et sur des bulletins finalement déclarés nuls, des éléments que le tribunal a considérés comme susceptibles d’avoir affecté la sincérité du scrutin. Ces décisions montrent que la juridiction a examiné séparément chaque contestation et apprécié, dans chaque commune, si les irrégularités constatées étaient de nature à modifier le résultat de l’élection.