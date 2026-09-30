VIDÉO - Près du Vatican, une voiture des carabiniers fonce sur un collègue en pleine interpellation

Une intervention des carabiniers italiens a pris une tournure aussi spectaculaire qu’inattendue à quelques mètres du Vatican. Alors qu’un militaire tentait d’immobiliser un homme au sol, une voiture de patrouille arrivée en renfort l’a percuté, envoyant simultanément le carabinier et l’homme interpellé sur la chaussée.

La scène s’est déroulée lundi dernier, via della Conciliazione, la grande avenue de Rome qui mène directement à la place Saint-Pierre. Filmées par une touriste, les images ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux.

La voiture arrive en renfort et percute le carabinier

La vidéo débute alors que l’intervention est déjà en cours. Un carabinier se trouve sur la chaussée et tente de maîtriser un homme. Une voiture des carabiniers arrive alors pour prêter main-forte aux militaires présents.

Mais le véhicule poursuit sa course jusqu’au groupe et percute le carabinier au moment où celui-ci maintient l’homme au sol. Sous l’effet du choc, le militaire et l’individu qu’il cherchait à immobiliser sont projetés sur la chaussée.

La voiture s’arrête immédiatement. Les autres carabiniers sortent du véhicule et se dirigent vers leur collègue. Quelques secondes plus tard, le militaire percuté parvient à se relever seul.

Il s’agit d’une collision accidentelle. Une mauvaise appréciation de la distance de freinage est notamment évoquée pour expliquer l’incident.

Pas de blessure grave signalée

Malgré la violence apparente de la scène, aucune blessure grave n’a été signalée concernant le carabinier. L’homme qu’il tentait d’immobiliser n’aurait pas non plus été grièvement blessé.

L’incident s’est produit dans l’un des secteurs les plus fréquentés et surveillés de Rome, à proximité immédiate de la place Saint-Pierre et du Varican⁠.

La vidéo devient virale

La scène a rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont commenté la mésaventure du carabinier, parfois avec ironie, après avoir vu la voiture de ses propres collègues le renverser pendant l’intervention.

Le militaire semble finalement s’en sortir sans conséquence sérieuse. La vidéo, elle, continue de circuler : elle montre en quelques secondes une opération de police au pied du Vatican basculer lorsque les renforts venus aider leurs collègues percutent précisément le carabinier qu’ils étaient venus assister.