Un vol American Airlines entre Dallas et Newark est interrompu après qu'un passager de 67 ans, Arthur Lundeen, a proféré des insultes racistes et agressé des personnes. Plusieurs voyageurs ont aidé l'équipage à le maîtriser, entraînant le déroutement de l'appareil vers Baltimore, où Lundeen a été arrêté. Le FBI enquête sur l'incident.

Scène spectaculaire à bord d’un vol American Airlines reliant Dallas à Newark. Un passager de 67 ans, accusé d’avoir proféré des insultes racistes et homophobes avant de s’en prendre physiquement à plusieurs personnes, a dû être maîtrisé par des voyageurs et immobilisé sur son siège à l’aide de colliers de serrage et de plusieurs mètres de ruban adhésif. L’incident a contraint l’équipage à dérouter l’avion vers Baltimore, où l’homme a été interpellé.

L’affaire s’est produite le 3 septembre à bord du vol AA618 d’American Airlines, parti de l’aéroport international de Dallas-Fort Worth à destination de Newark, dans le New Jersey. Un nouvel incident particulièrement spectaculaire dans l’aviation civile, quelques mois après un passager qui avait attaqué deux adolescents avec une fourchette en plein vol entre Chicago et Francfort⁠.

Insultes racistes et homophobes avant le passage à la violence

Le passager mis en cause a été identifié par les autorités comme Arthur Lundeen, 67 ans, domicilié en Arizona. Selon les témoignages recueillis auprès de voyageurs présents dans l’appareil, son comportement aurait brusquement changé au cours du vol. Il aurait commencé à crier, à tenir des propos vulgaires et à proférer des insultes racistes et homophobes.

Une hôtesse de l’air noire aurait notamment été visée par une insulte raciste alors qu’elle tentait de ramener le calme. Des propos homophobes auraient également été lancés dans la cabine. La situation a ensuite dégénéré physiquement.

Juan Mejia, ancien policier du New Jersey qui se trouvait à bord, a raconté avoir vu l’homme s’en prendre au passager installé à côté de lui. « Tout d’un coup, on est passé du calme aux cris et au chaos », a-t-il expliqué. Il affirme avoir vu le passager mettre ses mains autour du cou de son voisin et l’agresser.

Des passagers se lèvent pour le maîtriser

Face à l’escalade, plusieurs voyageurs ont décidé d’aider le personnel navigant. Juan Mejia et Richard Olenick, assis deux rangées devant le passager, sont notamment intervenus pour l’immobiliser.

L’équipage leur a fourni des colliers de serrage afin de maintenir ses poignets. Mais face à la difficulté à contrôler l’homme, du ruban adhésif a également été utilisé. Le passager a finalement été littéralement attaché à son fauteuil. Les images prises dans l’avion montrent plusieurs tours de ruban autour de son torse et de ses bras, ainsi qu’au niveau de sa tête.

Juan Mejia a expliqué que le but n’était pas de faire mal au passager mais uniquement de neutraliser le danger : « Nous ne cherchions pas à blesser cet individu. Nous cherchions plutôt à le maîtriser et à le contrôler afin que la situation n’aille pas plus loin. »

Une intervention collective qui rappelle à quel point une situation peut basculer rapidement à bord d’un appareil, comme lors de cet autre vol contraint d’être dérouté après une agression en plein ciel⁠.

Le vol dérouté en urgence vers Baltimore

Le commandant de bord a finalement décidé de modifier son itinéraire et de rejoindre l’aéroport international Baltimore-Washington Thurgood Marshall. L’appareil y est arrivé aux alentours de 22h15.

Les forces de l’ordre sont montées à bord après l’atterrissage et ont interpellé Arthur Lundeen. Une blessure ouverte a été constatée sur son bras au moment de son arrestation et il a été examiné par des secouristes. Le vol AA618 a ensuite pu reprendre son trajet vers Newark après le débarquement du passager.

Ces déroutements restent exceptionnels mais peuvent être décidés dès lors que la sécurité à bord l’exige. En février dernier, un vol Air Corsica avait par exemple été dérouté vers Ajaccio⁠ pour une raison totalement différente, des rafales atteignant 80 km/h.

Arthur Lundeen poursuivi, le FBI ouvre une enquête

Arthur Lundeen a été inculpé au niveau de l’État du Maryland pour trouble à l’ordre public et agression au second degré. Mais l’affaire pourrait ne pas s’arrêter à ces poursuites. Les faits commis pendant le vol font également l’objet d’une enquête du FBI.

Les agents fédéraux ont commencé à recueillir les témoignages afin d’établir précisément ce qui s’est passé dans l’appareil. Le FBI doit ensuite se rapprocher du bureau du procureur fédéral du district du Maryland afin de déterminer si des poursuites fédérales doivent également être engagées.

American Airlines a de son côté rappelé sa politique de tolérance zéro concernant les violences à bord : « La sûreté et la sécurité de nos clients et des membres de notre équipe sont notre priorité absolue et nous ne tolérons pas la violence. » La compagnie a également remercié son personnel pour son professionnalisme et les passagers pour leur coopération.