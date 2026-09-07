MONDE

L’Argentine relance sa revendication sur les Malouines, 44 ans après la guerre

Par

1 minute de lecture

L’Argentine relance sa revendication sur les Malouines, quarante-quatre ans après la guerre
L’Argentine relance sa revendication sur les Malouines, quarante-quatre ans après la guerre

Buenos Aires remet sur le devant de la scène sa dispute territoriale avec Londres sur les îles Malouines, plus de quatre décennies après le conflit armé de 1982. Les tensions entre Donald Trump et le Royaume-Uni semblent peser sur ce regain de pression diplomatique.

Le dossier des Malouines ressurgit. L’Argentine affirme de nouveau sa souveraineté sur cet archipel de l’Atlantique Sud, administré par Londres depuis des décennies et au cœur d’une guerre qui opposa les deux pays au printemps 1982. Quarante-quatre ans après ce conflit, Buenos Aires choisit ce moment précis pour relancer ses revendications.

La question qui se pose est celle du calendrier. Pourquoi maintenant ? Les relations entre Washington et Londres traversent une période de fortes turbulences sous la présidence de Donald Trump, et cette friction entre alliés traditionnels offre à l’Argentine une fenêtre diplomatique qu’elle entend exploiter.

Le contexte géopolitique joue donc un rôle central dans ce réveil argentin. Un Royaume-Uni fragilisé dans sa relation avec les États-Unis dispose de moins de leviers pour défendre sa position sur la scène internationale, ce qui modifie l’équilibre autour d’un litige territorial vieux de plusieurs générations.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une