L’Argentine relance sa revendication sur les Malouines, 44 ans après la guerre

L'Argentine, 44 ans après la guerre des Malouines, relance ses revendications sur cet archipel administré par le Royaume-Uni. Ce changement de ton s'explique par un contexte géopolitique instable, notamment les tensions entre le Royaume-Uni et les États-Unis sous Donald Trump, offrant à Buenos Aires une opportunité diplomatique.

Buenos Aires remet sur le devant de la scène sa dispute territoriale avec Londres sur les îles Malouines, plus de quatre décennies après le conflit armé de 1982. Les tensions entre Donald Trump et le Royaume-Uni semblent peser sur ce regain de pression diplomatique.

Le dossier des Malouines ressurgit. L’Argentine affirme de nouveau sa souveraineté sur cet archipel de l’Atlantique Sud, administré par Londres depuis des décennies et au cœur d’une guerre qui opposa les deux pays au printemps 1982. Quarante-quatre ans après ce conflit, Buenos Aires choisit ce moment précis pour relancer ses revendications.

La question qui se pose est celle du calendrier. Pourquoi maintenant ? Les relations entre Washington et Londres traversent une période de fortes turbulences sous la présidence de Donald Trump, et cette friction entre alliés traditionnels offre à l’Argentine une fenêtre diplomatique qu’elle entend exploiter.

Le contexte géopolitique joue donc un rôle central dans ce réveil argentin. Un Royaume-Uni fragilisé dans sa relation avec les États-Unis dispose de moins de leviers pour défendre sa position sur la scène internationale, ce qui modifie l’équilibre autour d’un litige territorial vieux de plusieurs générations.