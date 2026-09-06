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Malouines : un député travailliste réclame une hausse urgente du budget défense britannique

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Malouines : un député travailliste réclame une hausse urgente du budget défense britannique
Malouines : un député travailliste réclame une hausse urgente du budget défense britannique

Les menaces du président argentin Javier Milei sur les îles Malouines relancent le débat sur les dépenses militaires au Royaume-Uni. Le président de la commission défense des Communes, le travailliste Tan Dhesi, juge indispensable de porter le budget de la défense à 3 % du PIB d’ici 2030.

Tan Dhesi ne mâche pas ses mots. Le député travailliste qui préside la commission défense de la Chambre des communes estime que les déclarations de Javier Milei cette semaine au sujet des Malouines rendent encore plus urgente une hausse significative des dépenses militaires britanniques.

Pour lui, le gouvernement doit porter l’effort de défense à 3 % du produit intérieur brut d’ici à 2030. Les propos du président argentin, qui a réitéré ses ambitions sur l’archipel, constituent selon Dhesi un argument supplémentaire pour que le Premier ministre Andy Burnham agisse sans délai.

La situation est d’autant plus inconfortable que la position du gouvernement reste floue. Burnham aurait rassuré Dhesi sur la faisabilité de l’objectif 2030, avant que Downing Street ne tempère ces propos dans la foulée. Cette volte-face alimente les critiques sur l’absence de cap clair en matière de défense.

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