Les bookmakers en ligne britanniques accusés de violer massivement le RGPD

Une étude souligne que 86 % des sites de jeux d’argent au Royaume-Uni enfreignent le RGPD en manipulant l’acceptation du pistage et en collectant des données sans consentement. Ces pratiques portent atteinte à la protection des données personnelles dans un secteur déjà soumis à une pression réglementaire accrue.

Une étude révèle que 86 % des sites de jeux d’argent agréés au Royaume-Uni contournent les règles européennes de protection des données personnelles, en orientant les utilisateurs vers l’acceptation du pistage ou en collectant leurs données avant même tout consentement.

Casinos en ligne, bookmakers, sites de paris sportifs : la quasi-totalité des opérateurs de jeux d’argent licenciés au Royaume-Uni seraient en infraction avec le règlement général sur la protection des données (RGPD). C’est ce que conclut une étude qui pointe des pratiques qualifiées de « surveillance des données » à l’égard des clients.

Selon ces travaux, 86 % des sites de jeux d’argent agréés en Grande-Bretagne (soit près de neuf sur dix) ne respecteraient pas les obligations imposées par le RGPD, le cadre juridique strict qui encadre la collecte, le stockage et le traitement des données personnelles par les organisations.

Deux pratiques sont particulièrement visées. D’une part, les bandeaux de cookies seraient conçus pour orienter les utilisateurs vers l’acceptation du pistage publicitaire, au détriment d’un choix libre et éclairé. D’autre part, certains opérateurs iraient plus loin en récoltant des données de traçage avant même que l’internaute ait donné son accord, ce qui constitue une violation directe du règlement européen.

Ces accusations interviennent dans un secteur déjà sous pression réglementaire au Royaume-Uni, où les autorités cherchent à renforcer les protections accordées aux joueurs. La non-conformité au RGPD expose les contrevenants à des sanctions pouvant atteindre 4 % de leur chiffre d’affaires mondial annuel ou 20 millions d’euros, selon le montant le plus élevé.