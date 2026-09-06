Nu Deco Ensemble : quand Miami transforme le classique en grand spectacle

Le Nu Deco Ensemble, basé à Miami, redéfinit les contours de la musique classique en y intégrant des influences populaires comme le hip-hop, le jazz et la pop. Ce collectif innovant, dirigé par Jacomo Bairos, offre des arrangements audacieux et variés, transformant des morceaux célèbres en expériences orchestrales uniques et accessibles.

À Miami, le Nu Deco Ensemble a choisi de faire voler en éclats les frontières entre musique classique et culture populaire. Cet orchestre, dirigé par Jacomo Bairos, hybride s’est fait une spécialité des concerts où les cordes, les cuivres et les percussions rencontrent la pop, le jazz, le hip-hop ou encore la musique électronique. Une formule qui permet de redonner une dimension spectaculaire à l’orchestre tout en attirant un public qui ne se reconnaît pas forcément dans les concerts classiques traditionnels.

Une véritable volonté de décloisonnement se retrouve dans une programmation particulièrement variée. Le Nu Deco Ensemble peut consacrer ses concerts à des artistes aussi différents que Michael Jackson, Prince, Fleetwood Mac, Radiohead ou Daft Punk. L’orchestre s’est également entouré de nombreux artistes issus de la musique populaire, avec des collaborations qui montrent son envie de mélanger les univers plutôt que de les opposer.

De Lupe Fiasco à la musique classique

La collaboration avec le rappeur Lupe Fiasco illustre parfaitement cette philosophie. Sur scène, ses morceaux prennent une nouvelle dimension grâce aux arrangements orchestraux du Nu Deco Ensemble. Des titres comme « Kick Push », « Hip Hop Saved My Life », « Daydreamin’ » ou « Superstar » peuvent ainsi être revisités avec une formation symphonique, créant un dialogue assez inhabituel entre les codes du rap et ceux de la musique classique. Le projet est allé jusqu’à donner naissance à un album live en 2026.

Mais le hip-hop n’est qu’une partie de l’identité du collectif. Au fil de ses saisons, le Nu Deco Ensemble a également travaillé avec des artistes comme Wyclef Jean, Luis Fonsi, Ben Folds, Jacob Collier, Macy Gray ou Robert Glasper. Cette succession de collaborations permet à l’orchestre de changer régulièrement d’atmosphère et d’éviter de s’enfermer dans une formule unique. Un soir, le public peut retrouver l’univers d’une grande figure de la pop, tandis qu’un autre concert l’emmène vers le jazz ou les cultures urbaines.

Une autre manière de vivre l’orchestre

L’intérêt du Nu Deco Ensemble réside finalement autant dans ses arrangements que dans son approche du concert. Les musiciens ne se contentent pas d’accompagner des artistes populaires : ils reconstruisent leurs morceaux pour leur donner une nouvelle ampleur. Les mélodies deviennent orchestrales, les rythmiques sont réinventées et les différentes influences peuvent se répondre au sein d’un même programme. Le résultat rapproche l’expérience symphonique des grands spectacles musicaux contemporains.

Une stratégie qui correspond aussi à une évolution plus large du rapport du public à la musique classique. En faisant entrer Lupe Fiasco, Daft Punk, Outkast ou Michael Jackson dans son univers, le Nu Deco Ensemble cherche moins à moderniser artificiellement le classique qu’à montrer qu’un orchestre peut être utilisé comme un langage musical capable de s’adapter à presque tous les styles. À Miami, cette formule est devenue une véritable signature : des concerts accessibles, ambitieux et imprévisibles, où le public peut passer du hip-hop à la musique symphonique sans avoir l’impression de changer complètement de monde.