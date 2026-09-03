Mort de Cassandra Wilson à 70 ans : le jazz perd l’une de ses voix les plus envoûtantes

Cassandra Wilson, icône du jazz, décède à 70 ans à Jackson, Mississippi, entourée de sa famille. Récompensée de deux Grammy Awards, sa carrière a marqué le jazz par son timbre unique et ses collaborations prestigieuses. Sa disparition laisse un vide dans le paysage musical, mais son héritage perdurera.

Cassandra Wilson, figure majeure du jazz américain, est morte mercredi à l’âge de 70 ans dans sa ville natale de Jackson, dans le Mississippi. Son agent de longue date, Robert Torre, a annoncé que la chanteuse s’était éteinte paisiblement à son domicile, entourée de sa famille et de ses proches. La cause de sa disparition n’a pas été communiquée.

Autrice, compositrice, interprète et productrice, Cassandra Wilson était reconnaissable à son timbre grave et expressif de contralto. Pendant près de trente ans, elle avait développé une approche personnelle du jazz, nourrie par différentes influences musicales. Sa carrière l’avait conduite à collaborer avec de grandes figures du genre, parmi lesquelles le saxophoniste Steve Coleman et le trompettiste Wynton Marsalis.

Deux Grammy Awards pour une carrière exceptionnelle

En 1997, Cassandra Wilson avait remporté le Grammy Award de la meilleure performance vocale de jazz grâce à « New Moon Daughter ». Douze ans plus tard, elle avait obtenu une nouvelle récompense pour « Loverly », consacré meilleur album de jazz vocal. Ces distinctions avaient confirmé sa place parmi les interprètes les plus importantes de sa génération.

Robert Torre a salué la mémoire d’une « artiste de jazz légendaire » et demandé que l’intimité de ses proches soit respectée. La disparition de Cassandra Wilson laisse le monde du jazz sans l’une de ses signatures vocales les plus immédiatement identifiables. Ses albums, ses collaborations et sa manière singulière de réinventer les standards constituent désormais l’héritage d’une carrière internationalement reconnue.