Crise agricole : Sébastien Lecornu demande de revoir les aides à la hausse

Le plan d’urgence pour les agriculteurs, qui devait être présenté ce jeudi 3 septembre, a finalement été repoussé de quelques jours. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a demandé au gouvernement de revoir à la hausse son dispositif après des remontées de terrain faisant état de dégâts plus importants que prévu après un été marqué par la sécheresse et les canicules.

Les agriculteurs devront encore patienter quelques jours. Le gouvernement devait dévoiler ce jeudi son plan d’aide destiné aux exploitations frappées par les épisodes de sécheresse, de canicule et les incendies de l’été. Mais Matignon a finalement demandé un délai supplémentaire afin de poursuivre les arbitrages financiers.

À l’origine de ce report : de nouvelles remontées des préfets laissant penser que les dégâts avaient été sous-évalués dans plusieurs territoires. Sébastien Lecornu souhaite donc dégager davantage de marges de manœuvre financières avant de présenter définitivement le plan.

Le cabinet de la ministre de l’Agriculture Annie Genevard reconnaît que les sommes en jeu seront importantes et explique avoir besoin de « quelques jours en plus de concertation entre les ministères ».

Plusieurs centaines de millions d’euros attendus

Sébastien Lecornu avait déjà fait de la crise agricole son « dossier numéro un de la rentrée », jugeant la situation suffisamment grave pour nécessiter une réponse rapide.

Le premier volet du plan doit constituer un véritable dispositif de « soutien et de sauvetage pour passer l’hiver ». Il devrait notamment mobiliser l’indemnité de solidarité nationale afin de compenser une partie des pertes liées aux aléas climatiques. Plusieurs centaines de millions d’euros pourraient être engagés.

Le gouvernement envisage également un dégrèvement de taxe sur le foncier non bâti, des mesures de soutien à la trésorerie des exploitations, une prise en charge de certaines cotisations sociales ainsi que différents dispositifs de simplification et de dérogation.

Un second volet doit ensuite permettre de « réarmer la production ». Des enveloppes pourraient être confiées aux préfets de région afin de financer notamment l’achat de fourrages, de semences et de plants pour permettre aux exploitations les plus touchées de repartir.

La pression est forte sur l’exécutif. La FNSEA estime que les pertes provoquées par les conditions climatiques pourraient dépasser les 10 milliards d’euros. Son président Arnaud Rousseau a prévenu que le monde agricole avait besoin d’une réponse rapide, tandis que les Jeunes Agriculteurs redoutent une vague de cessations d’activité en 2027 si le plan gouvernemental n’est pas suffisamment ambitieux.

Le gouvernement a par ailleurs confirmé ce jeudi la prolongation pour septembre et octobre de l’aide de 15 centimes par litre de carburant destinée aux agriculteurs, pour un coût estimé à 55 millions d’euros par mois.

Le nouveau montant du plan d’urgence et sa date exacte de présentation doivent désormais être arrêtés dans les prochains jours.