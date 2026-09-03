POLITIQUE

Prisca Thévenot : « LFI met la pression sur les journalistes, la justice et les forces de l’ordre »

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Prisca Thévenot : « LFI met la pression sur les journalistes, la justice et les forces de l’ordre »
Prisca Thévenot : « LFI met la pression sur les journalistes, la justice et les forces de l’ordre »

Invitée ce jeudi matin de Jacques Cardoze sur Sud Radio, Prisca Thévenot a vivement attaqué La France insoumise et Jean-Luc Mélenchon, qu’elle accuse de chercher à intimider journalistes, magistrats, policiers et adversaires politiques. La députée Renaissance a également défendu une réforme en profondeur des retraites et affiché son soutien à Gabriel Attal pour 2027.

Interrogée sur les critiques de LFI visant le service public audiovisuel, Prisca Thévenot a estimé que Jean-Luc Mélenchon et son mouvement « passent leur temps à mettre la pression sur tout le monde ». Selon elle, ces attaques visent successivement « les journalistes », « les forces de l’ordre », « la justice » ou encore les opposants politiques, et constituent « une promesse de ce que sera la vie sous La France insoumise si demain Mélenchon arrive au pouvoir ».

« Des chasses à l’opinion, à l’homme, aux femmes »

La députée des Hauts-de-Seine a également accusé LFI de « brutaliser le débat » et d’organiser des « chasses à l’opinion », « à l’homme » et « aux femmes ». Elle dit apporter son soutien à « l’indépendance de nos médias » et refuse toute intervention du politique dans les choix éditoriaux des rédactions.

Sur les retraites, Prisca Thévenot estime qu’il faut sortir du « psychodrame annuel » autour de l’âge de départ ou du niveau des pensions et « changer complètement le système ». Elle défend notamment l’introduction d’une part de capitalisation et la création d’un système plus universel, tout en appelant à attendre la présentation complète du prochain budget avant de se prononcer sur une éventuelle désindexation des pensions ou la suppression de l’abattement fiscal de 10 %.

La députée se dit également ouverte au débat sur une TVA sociale, qui permettrait de faire peser moins fortement le financement du modèle social sur le travail, à condition que son impact sur les prix et le pouvoir d’achat soit précisément encadré. Elle considère par ailleurs que le budget devra être adopté, quitte à recourir au 49.3 si aucune majorité ne se dégage à l’Assemblée.

Enfin, à huit mois de la présidentielle, Prisca Thévenot affiche clairement sa préférence pour Gabriel Attal. Elle estime que l’ancien Premier ministre bénéficie d’une « dynamique » dans les sondages et peut incarner une alternative à un second tour entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. « Être contre le RN et la LFI, c’est une ligne politique, ce n’est absolument pas un projet », prévient-elle néanmoins, appelant à départager les candidats sur leurs propositions.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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