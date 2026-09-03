« Tout va bien » entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, assure Laurent Jacobelli

Laurent Jacobelli, sur BFMTV, dément les rumeurs de tensions entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, affirmant leur unité en vue de 2027. Bien qu'il reconnaisse des débats internes, il souligne que la direction du Rassemblement national reste claire, avec Le Pen comme candidate et Bardella comme potentiel Premier ministre.

Invité ce mercredi soir sur BFMTV, Laurent Jacobelli a voulu balayer les rumeurs de tensions entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Le député RN assure que les deux dirigeants restent pleinement unis dans la perspective de 2027 et juge les récits de rupture totalement déconnectés de la réalité.

« J’ai l’impression d’être devant une fiction Netflix », a ironisé Laurent Jacobelli face aux interrogations sur les relations entre les deux figures du Rassemblement national. Selon lui, la répartition des rôles est claire : « Jordan Bardella s’apprête à être le Premier ministre de Marine Le Pen » tandis que cette dernière reste la candidate du parti à l’élection présidentielle.

« Nous, on est unis »

Le député reconnaît toutefois l’existence de débats internes, notamment sur certaines propositions comme l’interdiction du voile dans l’espace public. « Ce n’est pas la Corée du Nord chez nous. On discute », a-t-il expliqué, contestant néanmoins l’idée que ces divergences traduiraient une fracture politique entre Marine Le Pen et Jordan Bardella.

Laurent Jacobelli rappelle notamment que le RN prévoit deux grands référendums, l’un sur l’immigration et l’autre sur la lutte contre les idéologies islamistes. Il assure que ces orientations ont été arbitrées collectivement et que Jordan Bardella a participé aux discussions.

Le parlementaire a enfin renvoyé la critique vers les autres camps politiques, estimant que la gauche, le centre et la droite sont davantage traversés par les divisions. « Nous, on est unis », a-t-il conclu, alors que le RN cherche à afficher un tandem Le Pen-Bardella soudé à l’approche de la présidentielle.