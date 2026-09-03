Crash de «Dropped» : 11 ans après la mort de Florence Arthaud, Camille Muffat et Alexis Vastine, le procès est enfin fixé

Plus de 11 ans après la catastrophe de Dropped, les familles des victimes connaissent enfin la date du procès. Selon Le Parisien, qui a révélé l’information mercredi 2 septembre, le procès pour homicides involontaires se tiendra du 27 septembre au 21 octobre 2027 devant le tribunal judiciaire de Paris.

Le drame avait fait dix morts le 9 mars 2015 en Argentine, parmi lesquels trois grandes figures du sport français : Florence Arthaud, Camille Muffat et Alexis Vastine. La disparition des trois champions avait profondément marqué l’histoire de la télévision française⁠, l’émission de TF1 n’ayant finalement jamais été diffusée.

Quatre responsables et la société de production seront jugés

Trois producteurs de l’époque, un responsable de la sécurité du tournage ainsi que la société Adventure Line Productions (ALP), en qualité de personne morale, doivent comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris pour homicides involontaires. Leur renvoi devant la justice avait été annoncé en mai dernier.

Cette décision a marqué une étape déterminante dans une procédure judiciaire particulièrement longue. En septembre 2025, le parquet de Paris avait notamment estimé qu’ALP et le responsable de la sécurité avaient commis des fautes susceptibles d’engager leur responsabilité pénale.

Les investigations ont porté sur les conditions d’organisation du tournage, la préparation du vol, le choix des pilotes et des hélicoptères ainsi que les moyens financiers consacrés à la partie aérienne de l’émission.

Deux hélicoptères se percutent quelques instants après le décollage

Le 9 mars 2015, l’équipe de Dropped tournait près de Villa Castelli, dans la province de La Rioja, en Argentine. Le concept de cette nouvelle émission d’aventure de TF1 consistait à déposer des sportifs dans des endroits isolés avant de leur demander de retrouver la civilisation dans un délai de 72 heures.

Deux hélicoptères Écureuil avaient décollé avec plusieurs candidats et membres de l’équipe à bord. Les appareils effectuaient un vol rapproché à basse altitude afin que le caméraman installé dans l’un puisse filmer l’autre. Peu après leur décollage, les deux hélicoptères sont entrés en collision avant de s’écraser au sol.

Les dix personnes présentes à bord sont mortes : Florence Arthaud, Camille Muffat, Alexis Vastine, cinq membres français de la production et les deux pilotes argentins. Le tournage a immédiatement été arrêté. Dropped, dont la diffusion était prévue à l’été 2015 sur TF1, n’a jamais été diffusée.

Budget, pilotes, hélicoptères : l’organisation du tournage au cœur du dossier

Les conditions dans lesquelles les moyens aériens avaient été choisis occupent une place importante dans l’enquête française. En 2021, ALP avait été mise en examen. La justice soupçonnait notamment la société d’avoir sous-évalué le budget consacré aux moyens aériens et d’avoir privilégié des critères financiers pour sélectionner les pilotes et les hélicoptères, au détriment de la sécurité.

Le parquet a également relevé qu’aucun briefing n’avait été organisé en présence du second pilote, arrivé tardivement, afin de vérifier que la manœuvre aérienne souhaitée par la production pour les besoins des images était parfaitement comprise par les deux pilotes. Les organisateurs ne se seraient pas davantage assurés du respect des règles aéronautiques applicables à ce type de vol.

L’enquête argentine avait de son côté évoqué une erreur de pilotage, mais également relevé des lacunes dans la planification du vol et des imprudences liées à la réalisation d’images spectaculaires.

ALP conteste toute responsabilité pénale

Adventure Line Productions conteste les accusations portées contre elle. La société, notamment connue pour produire Koh-Lanta et Fort Boyard, devra défendre devant le tribunal les conditions dans lesquelles le tournage de Dropped avait été organisé.

Après sa mise en examen, les avocats d’ALP avaient assuré que les équipes de la société restaient « déterminées à démontrer que tous les moyens matériels et humains ont été mis en place pour assurer la sécurité ».

Le procès devra donc déterminer si les choix effectués dans la préparation et l’organisation du tournage ont contribué à la catastrophe et si les prévenus ont commis des fautes pénalement sanctionnables. Leur renvoi devant le tribunal ne préjuge pas de leur culpabilité.

Florence Arthaud, Camille Muffat et Alexis Vastine : trois champions fauchés en plein tournage

Le crash avait provoqué une immense émotion en France en raison notamment de la personnalité des trois sportifs disparus.

Florence Arthaud, surnommée « la petite fiancée de l’Atlantique », avait remporté la Route du Rhum en 1990. La navigatrice avait notamment été au cœur du film ⁠Flo⁠, consacré à son parcours et réalisé par son amie Géraldine Danon⁠.

Camille Muffat, âgée de seulement 25 ans, avait décroché trois médailles aux Jeux olympiques de Londres en 2012, dont l’or sur 400 mètres nage libre. Alexis Vastine, 28 ans, avait notamment remporté une médaille de bronze en boxe aux Jeux olympiques de Pékin en 2008.

Camille Muffat et Alexis Vastine reposent respectivement à Nice et à Pont-Audemer⁠, où leurs obsèques avaient été célébrées le 24 mars 2015.

Philippe Candeloro avait échappé au crash

Plusieurs autres sportifs participaient à Dropped, notamment Philippe Candeloro, Alain Bernard, Jeannie Longo et Sylvain Wiltord. Ils ne se trouvaient pas dans les deux hélicoptères au moment de l’accident.

10 ans après la catastrophe, Philippe Candeloro avait raconté ses derniers jours passés avec Florence Arthaud, Camille Muffat et Alexis Vastine⁠. Il avait notamment expliqué que son absence des deux appareils était liée au retard pris par les rotations d’hélicoptères.

Évoquant les victimes, le patineur avait livré des souvenirs très personnels. À propos de Florence Arthaud, il racontait : « Elle avait un côté extrêmement drôle. À la surprise générale, elle se mettait parfois à nous parler en argot ! » Concernant Camille Muffat, il se souvenait d’une jeune femme réservée mais particulièrement drôle : « Camille paraissait timide. Je sais qu’elle réapprenait doucement à vivre en dehors de la natation. Ce qui est certain, c’est qu’elle adorait rire. »

Alexis Vastine, lui, espérait encore participer aux Jeux olympiques de Rio en 2016. Philippe Candeloro racontait : « Alexis avait une détermination monstrueuse pour reprendre l’entraînement avec l’envie d’aller aux Jeux de Rio en 2016. »

L’instruction française avait été clôturée en décembre 2022, après plus de sept années d’investigations. Les familles avaient alors fait part de leur soulagement tout en réclamant la tenue d’un procès.

Cette perspective est désormais concrète. Selon les informations du Parisien, obtenues auprès de l’association des familles des victimes, les audiences se dérouleront du 27 septembre au 21 octobre 2027 au tribunal judiciaire de Paris.

Lorsque les débats commenceront, plus de douze années se seront écoulées depuis le crash du 9 mars 2015. Pendant près de quatre semaines, le tribunal devra revenir sur la préparation du tournage, l’organisation des vols et les décisions prises avant le décollage des deux hélicoptères afin de déterminer les responsabilités pénales éventuelles dans l’une des catastrophes les plus meurtrières de l’histoire de la télévision française.