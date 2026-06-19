C’est officiel ! La prochaine édition de Koh-Lanta sera une saison All Stars tournée au Panama. TF1 réunira 18 anciens aventuriers, répartis à égalité entre 9 hommes et 9 femmes, pour une aventure construite autour d’un principe immédiat : les candidats ne commenceront pas seuls, mais en binôme. Cette mécanique changera d’entrée la dynamique du jeu. Dès le début, chaque aventurier devra composer avec un partenaire, partager une stratégie, assumer un duo et avancer avec un destin partiellement lié à celui de l’autre. Dans une saison All Stars, où les candidats connaissent déjà les codes de l’émission, ce choix promet une entrée en matière plus directe, plus tendue et plus tactique.

Neuf duos pour lancer l’aventure

Les binômes annoncés réunissent des figures bien identifiées du programme. Moussa sera associé à Naoil, Ugo à Camille, Dorian à Lola, Joana à Maxime, Clémentine à Yassin, Charlotte à Jacques, Nicolas à Tania, Christina à Freddy, et Laure à Vincent. Le casting mélange des profils très différents : des vainqueurs, des finalistes, des candidats emblématiques, des aventuriers revenus plusieurs fois et d’autres révélés dans des saisons plus récentes. TF1 joue donc sur une combinaison classique du format All Stars : faire revenir des visages connus, mais les placer dans une configuration nouvelle.

Une saison pensée pour créer de la tension dès le départ

Le début d’aventure en binôme devrait peser lourd sur les premiers jours. Dans Koh-Lanta, les premières décisions sont souvent déterminantes : former des alliances, évaluer les forces physiques, jauger les caractères, repérer les affinités et identifier les menaces. Avec des duos imposés ou annoncés dès le départ, ces réflexes seront encore plus importants. Le principe peut aussi créer des situations délicates. Un candidat très solide pourra être ralenti par un partenaire moins performant, tandis qu’un aventurier plus discret pourra profiter de la notoriété ou de la puissance stratégique de son binôme. Dans une saison composée uniquement d’anciens candidats, personne ne découvrira totalement le jeu. Cela rendra les premiers conseils plus difficiles à lire.

Des noms forts pour une édition attendue

La présence de figures comme Moussa, Ugo, Clémentine, Freddy, Christina ou Naoil donne immédiatement du poids à cette édition. Certains ont déjà gagné, d’autres ont marqué leur saison par leur endurance, leur tempérament ou leur place dans les stratégies. Le casting comporte aussi des candidats plus récents, comme Nicolas, Tania, Charlotte, Jacques, Joana ou Maxime, ce qui permet de ne pas limiter la saison aux seuls anciens historiques. Cette combinaison permet à TF1 de parler à plusieurs générations de téléspectateurs. Les fidèles de longue date retrouveront des candidats associés aux grandes années du programme, tandis que les spectateurs des dernières saisons reconnaîtront des aventuriers plus récents.

Une diffusion encore à officialiser

La saison est annoncée pour une diffusion sur TF1, mais la date précise de lancement n’a pas encore été communiquée. Le tournage au Panama, le format All Stars, le retour de 18 aventuriers et le démarrage en binômes constituent déjà les principaux éléments connus de cette nouvelle édition. Avec ce casting dense et une mécanique qui lie les candidats dès les premiers épisodes, cette saison s’annonce comme une édition conçue pour installer rapidement des tensions, des alliances fortes et des éliminations à fort enjeu.