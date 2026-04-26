«Quand je ferme les yeux, c’était hier»: Benjamin Castaldi s’exprime pour les 25 ans de Loft Story

À l’occasion des 25 ans de Loft Story, Benjamin Castaldi a publié un message sur Instagram pour revenir sur l’émission qu’il a animée lors de son lancement sur M6.

L’ancien présentateur y remercie la production, les candidats et le public, en rappelant le rôle central de chacun dans le succès du programme.

Benjamin Castaldi a ainsi écrit :

« 25 ans depuis Loft Story. Et pourtant, quand je ferme les yeux, c’était hier.

À la production, qui a osé l’impensable et m’a fait confiance : merci d’avoir cru en cette folie, et en moi.

Aux candidats, qui nous ont ouvert leur cœur sans filet, avec un courage que je n’oublierai jamais : vous avez été l’âme de cette aventure.

Et à vous, le public, qui nous avez accueillis dans vos vies, vos soirées, vos émotions : sans vous, rien. Vraiment rien.

J’ai eu la chance d’être devant la caméra. Mais cette histoire, elle est la nôtre. À tous. À jamais.

Merci. ❤️”

Loft Story, le programme qui a inauguré la téléréalité en France

Diffusé pour la première fois le 26 avril 2001 sur M6, Loft Story est considéré comme l’un des programmes fondateurs de la téléréalité en France. Présentée par Benjamin Castaldi, l’émission suivait des candidats coupés du monde, filmés au quotidien dans un loft.

Le format avait rapidement rencontré un fort succès d’audience, tout en provoquant de nombreux débats sur l’exposition de la vie privée, la mise en scène du réel et l’évolution de la télévision de divertissement.

Le souvenir de Loana, figure centrale de la première saison

Ce message est posté un mois après la mort de Loana Petrucciani, gagnante de la première saison de Loft Story. Révélée au grand public en 2001, elle avait été retrouvée morte à son domicile de Nice le 25 mars dernier, à l’âge de 48 ans.

Figure emblématique de l’émission, Loana était devenue l’un des premiers visages de la téléréalité française. Sa disparition a ravivé le souvenir de cette première saison, mais aussi les discussions autour de l’après-Loft Story pour les candidats propulsés brutalement dans la célébrité.