Fusillade à Washington : accusé de tentative d’assassinat contre Trump, le suspect risque la prison à vie

Cole Tomas Allen, 31 ans, originaire de Torrance en Californie, a été inculpé ce lundi à Washington pour tentative d’assassinat contre Donald Trump. Il est également poursuivi pour plusieurs infractions liées à la détention et à l’usage d’armes.

S’il est reconnu coupable, il pourrait être condamné à une peine allant jusqu’à la prison à vie.

Des tirs lors d’un événement très sécurisé

Pour rappel, la fusillade s’est produite samedi soir au Washington Hilton, où se tenait le dîner de l’Association des correspondants de la Maison Blanche. Cet événement rassemble chaque année des journalistes, des responsables politiques et de nombreuses personnalités publiques. Donald Trump, présent sur les lieux, a été rapidement évacué par les services de sécurité. Il n’a pas été blessé.

D’après les premiers éléments de l’enquête, le suspect aurait été en possession de plusieurs armes, dont un fusil à pompe et des couteaux. Il aurait voyagé depuis la Californie jusqu’à Washington avant de réserver une chambre dans l’hôtel où se déroulait le dîner. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer comment il a pu s’approcher de la zone de l’événement malgré l’important dispositif de sécurité.

Une enquête sur ses motivations

Les autorités examinent également des écrits et messages attribués au suspect. Ces éléments pourraient permettre de mieux comprendre ses intentions et son éventuel mobile. À ce stade, aucune conclusion définitive n’a été communiquée sur les raisons de son passage à l’acte.

Une nouvelle audience attendue

Cole Tomas Allen reste placé en détention dans l’attente d’une prochaine audience. L’enquête se poursuit, tandis que les autorités cherchent à établir précisément le déroulement des faits et les motivations du suspect.