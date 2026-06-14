MÉDIAS Télévision

BFMTV: Sonia Mabrouk, ex-CNews, animera le 19h-21h du dimanche au jeudi à la rentrée

14 juin 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
BFMTV: Sonia Mabrouk, ex-CNews, animera le 19h-21h du dimanche au jeudi à la rentrée
BFMTV: Sonia Mabrouk, ex-CNews, animera le 19h-21h du dimanche au jeudi à la rentrée

Sonia Mabrouk prendra les commandes d’une nouvelle émission sur BFMTV à partir de septembre. La journaliste sera installée sur la tranche 19h-21h, soit deux heures d’antenne en direct chaque soir.

Une diffusion du dimanche au jeudi

Contrairement à une programmation classique du lundi au vendredi, Sonia Mabrouk sera présente du dimanche au jeudi. Elle occupera donc cinq soirées par semaine sur l’une des cases les plus exposées de la grille.

Une nouvelle organisation pour la rentrée

Cette arrivée entraîne une réorganisation du début de soirée sur BFMTV. La tranche 19h-21h sera confiée à Sonia Mabrouk, qui devient l’un des visages majeurs de la rentrée de la chaîne.

Marc Fauvelle bascule le week-end

Marc Fauvelle, arrivé la saison dernière après son départ de France Inter, devrait être repositionné sur le week-end. Il serait désormais chargé des soirées du vendredi et du samedi, en complément de la présence de Sonia Mabrouk du dimanche au jeudi.

BFMTV renforce son début de soirée

Avec cette nouvelle programmation, BFMTV modifie sa grille sur un créneau central. Sonia Mabrouk disposera d’une émission longue, en direct, sur cinq jours, avec une installation dès le dimanche soir.

Partager
Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

Voir tous les articles de Jérôme Goulon