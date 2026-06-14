BFMTV: Sonia Mabrouk, ex-CNews, animera le 19h-21h du dimanche au jeudi à la rentrée

Sonia Mabrouk prendra les commandes d’une nouvelle émission sur BFMTV à partir de septembre. La journaliste sera installée sur la tranche 19h-21h, soit deux heures d’antenne en direct chaque soir.

Une diffusion du dimanche au jeudi

Contrairement à une programmation classique du lundi au vendredi, Sonia Mabrouk sera présente du dimanche au jeudi. Elle occupera donc cinq soirées par semaine sur l’une des cases les plus exposées de la grille.

Une nouvelle organisation pour la rentrée

Cette arrivée entraîne une réorganisation du début de soirée sur BFMTV. La tranche 19h-21h sera confiée à Sonia Mabrouk, qui devient l’un des visages majeurs de la rentrée de la chaîne.

Marc Fauvelle bascule le week-end

Marc Fauvelle, arrivé la saison dernière après son départ de France Inter, devrait être repositionné sur le week-end. Il serait désormais chargé des soirées du vendredi et du samedi, en complément de la présence de Sonia Mabrouk du dimanche au jeudi.

BFMTV renforce son début de soirée

Avec cette nouvelle programmation, BFMTV modifie sa grille sur un créneau central. Sonia Mabrouk disposera d’une émission longue, en direct, sur cinq jours, avec une installation dès le dimanche soir.