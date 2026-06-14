— Coupe du monde : l’Australie frappe fort contre la Turquie, l’Écosse bat Haïti

L’Australie a parfaitement lancé sa Coupe du monde 2026 en battant la Turquie 2-0 dans le groupe D. Les Australiens ont fait la différence grâce à Nestory Irankunda et Connor Metcalfe. Cette victoire permet à l’Australie de prendre trois points dès son premier match et de s’installer dans le haut du groupe.

La Turquie tombe d’entrée

Pour son retour en Coupe du monde depuis sa dernière participation en 2002, où elle avait terminé troisième, la Turquie a manqué son premier rendez-vous. Malgré une forte possession et de nombreuses tentatives, les Turcs n’ont pas trouvé l’ouverture. L’Australie a résisté défensivement avant de faire le break en seconde période. Cette défaite place déjà la Turquie sous pression avant la suite de la phase de groupes.

L’Écosse gagne enfin en Coupe du monde

Dans le groupe C, l’Écosse a battu Haïti 1-0. Le but écossais a été inscrit par John McGinn à la 28e minute. Le milieu de terrain a profité d’un ballon repoussé après une tentative de Che Adams pour donner l’avantage à son équipe. L’Écosse signe ainsi sa première victoire en Coupe du monde depuis 1990.

Haïti battu mais pas dépassé

Haïti, qui participe à sa première Coupe du monde depuis 1974, a résisté et s’est procuré quelques situations, notamment en fin de match, mais n’a pas réussi à revenir au score. La sélection haïtienne, de retour au Mondial, commence donc sa compétition par une courte défaite. Elle devra réagir lors de son prochain match.

Le Brésil accroché par le Maroc

Dans l’autre match du groupe C, le Brésil et le Maroc se sont séparés sur un nul 1-1. Ce résultat donne provisoirement l’avantage à l’Écosse dans le groupe, grâce à sa victoire contre Haïti.

Le groupe D déjà lancé

Dans le groupe D, les États-Unis ont également réussi leur entrée en battant le Paraguay 4-1. Après cette première journée, les Américains et les Australiens comptent trois points. Le Paraguay et la Turquie devront se relancer lors de leur deuxième match.

Prochains rendez-vous importants

L’Australie affrontera les États-Unis vendredi 19 juin à 21h00. La Turquie jouera contre le Paraguay samedi 20 juin à 5h00. Dans le groupe C, l’Écosse retrouvera le Maroc samedi 20 juin à 00h00, tandis qu’Haïti affrontera le Brésil samedi 20 juin à 2h30.