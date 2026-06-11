— Coupe du monde : après M6, beIN Sports dévoile son dispositif, avec 104 matchs en direct et 50 affiches exclusives

Après M6, beIN Sports a présenté à son tour son dispositif complet pour la Coupe du monde 2026. Diffuseur intégral de la compétition, le groupe proposera les 104 rencontres du tournoi, dont 50 affiches en exclusivité. Pour accompagner cette couverture exceptionnelle, la chaîne mettra en place une programmation spéciale tout au long de la journée, avec des émissions dédiées, des consultants reconnus, de nouveaux visages et plusieurs équipes de commentateurs mobilisées.

Les Bleus suivis par un dispositif renforcé

Les rencontres de l’équipe de France seront commentées par Christophe Josse et Daniel Bravo. Autour des Bleus, beIN Sports déploiera également quatre reporters chargés de suivre le quotidien de la sélection française : Clément Grèzes, Alexandre Carré, Guillaume Truillet et Paul Claret. Ce dispositif permettra à la chaîne de proposer un suivi rapproché de l’équipe de France, entre les matchs, les entraînements, les conférences de presse et les coulisses de la compétition.

Des duos identifiés pour accompagner l’ensemble du tournoi

Pour les autres rencontres, beIN Sports s’appuiera sur plusieurs binômes de commentateurs et consultants. Benjamin Da Silva sera associé à Omar da Fonseca, Jean-Charles Sabattier à Patrice Guillou, Julien Chaput à Robert Malm, tandis que Philippe Genin commentera avec Grégory Paisley. Ces duos accompagneront les téléspectateurs tout au long de la compétition, avec une répartition des affiches selon le calendrier du tournoi.

Des commentaires réalisés depuis Paris

Pour des raisons économiques, les matchs seront commentés depuis les studios parisiens de beIN Sports. La chaîne privilégiera donc un dispositif centralisé, tout en conservant une forte présence éditoriale autour des rencontres et des équipes engagées. Ce choix, très discuté, fait suite à une logique de maîtrise des coûts, alors que la Coupe du monde 2026 se déroulera sur un format élargi, avec un nombre record de matchs à couvrir.

Une programmation spéciale dès le matin

La journée débutera dès 7h avec Good Morning America, une matinale diffusée jusqu’à 10h. Elle sera présentée en alternance par Vanessa Le Moigne ou Thomas Villechaize. De 10h à 17h, beIN Sports proposera ensuite Mondial Replay, une émission consacrée aux grands formats, aux meilleurs moments des matchs de la veille et aux temps forts des journées précédentes.

Le Club America pour encadrer les grandes affiches

Les rencontres programmées à 18h et 21h seront précédées par le Club America, diffusé une heure avant le coup d’envoi. L’émission sera présentée en rotation par Thomas Thouroude, Darren Tulett, Florian Genton et Emmanuel Barth. Ce rendez-vous servira de plateau d’avant-match pour analyser les enjeux, décrypter les compositions, lancer les débats et accompagner les téléspectateurs jusqu’au coup d’envoi.

Consultants : des cadres historiques et de nouveaux visages

beIN Sports pourra compter sur plusieurs consultants bien connus de son antenne, parmi lesquels Luis Fernandez, Marcel Desailly, Brahim Thiam, Sonny Anderson et Luisa Necib. La chaîne intégrera également de nouveaux profils à son équipe éditoriale, avec l’arrivée de M’Baye Niang, Gervinho et Franck Schneider, ancien arbitre professionnel. Leur présence permettra d’élargir les angles d’analyse, entre expertise du terrain, regard tactique et décryptage arbitral.

Une couverture XXL pour une Coupe du monde historique

Avec 104 matchs diffusés en direct, dont 50 en exclusivité, beIN Sports s’apprête à proposer l’un des dispositifs les plus importants de son histoire autour d’une Coupe du monde. Entre les matchs, les émissions quotidiennes, les consultants, les reporters dédiés aux Bleus et les plateaux d’avant-match, la chaîne veut installer une couverture continue autour de l’événement, du matin jusqu’au soir.