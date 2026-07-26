F1 – Grand Prix de Hongrie : Lando Norris décroche sa première victoire de la saison devant Verstappen et Antonelli

Lando Norris remporte le Grand Prix de Hongrie, marquant sa première victoire de la saison après être parti en pole position. Max Verstappen et Kimi Antonelli complètent le podium, tandis qu'Oscar Piastri abandonne après une course prometteuse. Ce résultat renforce la position d'Antonelli dans la lutte pour le championnat.

Lando Norris a remporté ce dimanche le Grand Prix de Hongrie et a signé sa première victoire de la saison. Le pilote McLaren, champion du monde en titre, s’est imposé sur le Hungaroring devant Max Verstappen, sur Red Bull, et Kimi Antonelli, sur Mercedes. Parti en pole position, le Britannique a cette fois converti sa position de départ en succès et décroche au passage sa première victoire avec le numéro un sur sa monoplace. Ce succès met fin à une longue attente pour Norris, qui n’avait plus gagné depuis le Grand Prix du Brésil l’an dernier. En Hongrie, il a résisté aux différentes séquences de course, aux changements de rythme et à une fin d’épreuve plus agitée qu’elle n’en avait l’air pour aller chercher un succès net, logique et important pour McLaren avant la pause estivale.

Piastri a animé la course avant de tout perdre

Oscar Piastri a longtemps donné à McLaren l’espoir d’un doublé. L’Australien s’est retrouvé en tête dès le premier tour après avoir profité d’un écart créé avec son coéquipier au virage 3. Il a ensuite mené la course jusqu’à la deuxième vague d’arrêts au stand, avant de voir Norris reprendre définitivement l’avantage à la sortie des stands. La course de Piastri a ensuite basculé. Un premier accroc, avec un contact impliquant Carlos Sainz, lui a coûté du temps et a peut-être endommagé sa voiture. Puis, au 56e des 70 tours, le pilote McLaren a dû immobiliser sa monoplace au bord de la piste, boîte de vitesses hors service. Son abandon a provoqué une voiture de sécurité virtuelle et a complètement rebattu les cartes dans la lutte pour le podium.

Verstappen et Antonelli profitent du chaos

La neutralisation a bouleversé la hiérarchie derrière Norris. Max Verstappen en a tiré profit pour sécuriser la deuxième place, tandis que Kimi Antonelli a confirmé son excellente opération du jour en terminant troisième. L’Italien permet à Mercedes de repartir avec un podium précieux et continue surtout d’amasser de gros points au championnat. Lewis Hamilton, lui, a perdu gros dans cette séquence. Le Britannique a connu une sortie de stands litigieuse face à Antonelli, puis a dû rendre une position. Ses ennuis ne se sont pas arrêtés là puisqu’il a ensuite reçu une pénalité de cinq secondes pour excès de vitesse dans la voie des stands. Résultat, Charles Leclerc en a profité pour lui prendre la quatrième place au classement final, avec un écart suffisant pour passer devant après application de la pénalité. Hamilton se retrouve cinquième.

Hadjar encore solide, Russell sauve les meubles

Derrière le top 5, Isack Hadjar a pris une belle sixième place. Le Français a encore marqué des points et signe un septième top 6 consécutif. Cette performance reste solide, même si elle a eu moins d’éclat que sa remontée remarquée en Belgique la semaine précédente. George Russell a terminé septième. Le pilote Mercedes a connu un départ raté, piégé par un problème à l’extinction des feux qui l’a renvoyé très loin dans le peloton dès le premier virage. Il a toutefois limité les dégâts en revenant dans les points et en terminant au contact des principaux prétendants. Les Racing Bulls ont également confirmé leur bonne dynamique. Liam Lawson a pris la huitième place et Arvid Lindblad la dixième. Entre les deux, Nico Hülkenberg a offert la neuvième position à Audi, tandis que son coéquipier Gabriel Bortoleto a terminé aux portes des points.

Antonelli creuse l’écart au championnat

Ce Grand Prix de Hongrie permet à Kimi Antonelli de renforcer sa position au championnat du monde. Grâce à sa troisième place, l’Italien totalise désormais 219 points. Il compte 50 points d’avance sur Lewis Hamilton et 59 sur George Russell. Ce podium pèse donc lourd dans la lutte pour le titre, surtout dans un week-end où plusieurs rivaux ont perdu des points importants. La course a aussi confirmé les difficultés d’Alpine, qui repart sans le moindre point. Pierre Gasly a terminé 12e et Franco Colapinto 15e. Aston Martin a montré un peu mieux avec Lance Stroll 13e devant Fernando Alonso, 14e. Côté français, Esteban Ocon n’a pas pu faire mieux que 16e.

Cadillac dans le dur, McLaren part en pause avec le sourire

La fin de course a aussi été marquée par plusieurs abandons. En plus d’Oscar Piastri, les deux Cadillac ont quitté la course avant l’arrivée, Valtteri Bottas à cause d’un problème de frein avant gauche en feu et Sergio Perez sur casse de suspension. La nouvelle écurie traverse un week-end compliqué et aura besoin de la pause estivale pour repartir sur de meilleures bases. McLaren, malgré l’abandon de Piastri, repart tout de même de Hongrie avec l’essentiel. Lando Norris a remporté sa première victoire de la saison, au terme d’un week-end abouti conclu depuis la pole position. Le Britannique relance sa dynamique au meilleur moment, juste avant l’interruption estivale, pendant qu’Antonelli continue, lui, à consolider sa place de leader du championnat.