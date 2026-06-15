Incroyable, mais vrai ! Nico Hülkenberg n’a pas abandonné le Grand Prix de Barcelone-Catalogne sur une panne moteur classique, comme on aurait pu le penser. Son Audi s’est arrêtée après un incident rarissime : un gravier projeté par la Racing Bulls de Liam Lawson a touché le système d’arrêt d’urgence de la monoplace allemande, provoquant une coupure complète. Le fait déclencheur se produit au virage 12. Lawson, placé devant Hülkenberg, sort légèrement large et met une roue dans le gravier. Les pierres projetées frappent l’Audi qui suit de près. L’une d’elles atteint le bouton de sécurité lié à l’extincteur et au coupe-circuit ERS. Résultat immédiat : arrêt total des systèmes, course terminée.

Une coupure nette

La voiture de Hülkenberg a perdu toute alimentation. Le pilote allemand a pu rejoindre la voie des stands en roue libre, mais il n’y avait plus rien à faire. L’arrêt d’urgence a rempli sa fonction : couper la monoplace comme il le ferait en cas de danger ou d’intervention sur la voiture. Les mécaniciens ont d’abord cru à un arrêt normal et ont même commencé à intervenir comme sur un passage aux stands classique, avant que l’abandon soit acté.

Un week-end solide ruiné par un détail impensable

Hülkenberg avait enfin une vraie opportunité de résultat. Il s’était élancé dans le top 10 pour la première fois de sa saison et pouvait viser les points avec Audi. Sa course s’est arrêtée sur l’impact d’un seul caillou au mauvais endroit. Lawson, lui, n’a pas touché l’Audi. Son passage large a seulement projeté le gravier qui a déclenché la séquence. Le Néo-Zélandais a poursuivi sa course et a terminé huitième…