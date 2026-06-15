— Mondial : Espagne-Cap-Vert, Belgique-Égypte, Arabie saoudite-Uruguay et Iran-Nouvelle-Zélande ce lundi

La Coupe du monde propose quatre rencontres ce lundi, avec deux matchs en début de soirée (heure française) et deux affiches dans la nuit de lundi à mardi. Les rencontres concernent les groupes G et H, avec la première journée de la phase de groupes.

L’Espagne affronte le Cap-Vert à 18h00, la Belgique joue contre l’Égypte à 21h00, l’Arabie saoudite défie l’Uruguay à 00h00, puis l’Iran rencontre la Nouvelle-Zélande à 03h00. Les matchs sont diffusés en France sur beIN Sports 1, avec trois rencontres également proposées sur M6.

Espagne – Cap-Vert : l’Espagne attendue d’entrée

Le premier match du programme oppose l’Espagne au Cap-Vert dans le groupe H. Le coup d’envoi est prévu à 18h00, heure française. La rencontre est diffusée en France sur beIN Sports 1 et M6. L’Espagne aborde ce match avec un statut de favorite. L’enjeu est de réussir son entrée dans la compétition et de prendre immédiatement trois points dans un groupe où chaque résultat pèsera pour la qualification. Face à une équipe du Cap-Vert moins habituée à ce niveau, la sélection espagnole devra éviter un faux départ et imposer sa maîtrise dès la première journée. Pour le Cap-Vert, cette rencontre représente un test face à l’une des grandes nations européennes. L’objectif sera de résister collectivement, de rester dans le match le plus longtemps possible et de tenter de profiter des espaces ou des phases arrêtées.

Belgique – Égypte : une affiche importante dans le groupe G

La Belgique affronte l’Égypte à 21h00, heure française, dans le groupe G. Le match est diffusé en France sur beIN Sports 1 et M6. La Belgique entre dans la compétition avec l’objectif de lancer sa phase de groupes par une victoire. Ce premier match est important pour se placer rapidement dans la course à la qualification et éviter une pression supplémentaire lors des rencontres suivantes. L’Égypte aura également un enjeu fort. Face à une sélection belge plus attendue, un résultat positif permettrait de prendre une option importante dans un groupe ouvert. La rencontre oppose une équipe belge qui doit assumer son statut à une équipe égyptienne qui peut viser un coup dès son premier match.

Arabie saoudite – Uruguay : l’Uruguay sous pression à minuit

L’Arabie saoudite joue contre l’Uruguay à 00h00, dans la nuit de lundi à mardi en France. Cette rencontre du groupe H est diffusée sur beIN Sports 1 et M6. L’Uruguay part avec un statut supérieur et doit confirmer dès son entrée dans la compétition. Une victoire serait importante pour répondre à l’Espagne dans la course aux premières places du groupe. Un résultat négatif compliquerait déjà la suite de son parcours. L’Arabie saoudite cherchera à créer une surprise. Son enjeu sera de rester solide défensivement, de contenir l’intensité uruguayenne et de saisir les occasions de transition. Dans un groupe relevé, un point ou une victoire contre l’Uruguay aurait une valeur importante pour la qualification.

Iran – Nouvelle-Zélande : un duel direct à 03h00

Le dernier match du programme oppose l’Iran à la Nouvelle-Zélande dans le groupe G. Le coup d’envoi est prévu à 03h00, heure française, dans la nuit de lundi à mardi. La rencontre est diffusée en France sur beIN Sports 1. Ce match peut compter directement dans la lutte pour la qualification. Dans un groupe où figurent aussi la Belgique et l’Égypte, l’Iran et la Nouvelle-Zélande savent qu’un résultat positif dans cette rencontre peut être décisif pour rester en position favorable. L’Iran visera une victoire pour prendre trois points face à un adversaire théoriquement accessible. La Nouvelle-Zélande cherchera de son côté à éviter une défaite d’entrée et à rester en course avant les deux autres matchs de groupe.

Où et quand regarder les matchs ?

En France, Espagne – Cap-Vert est diffusé à 18h00 sur beIN Sports 1 et M6. Belgique – Égypte est diffusé à 21h00 sur beIN Sports 1 et M6. Arabie saoudite – Uruguay est diffusé à 00h00 sur beIN Sports 1 et M6. Iran – Nouvelle-Zélande est diffusé à 03h00 sur beIN Sports 1.