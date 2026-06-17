Apple et Tata : l’enquête environnementale sur une usine d’iPhone en Inde est abandonnée

L’agence de contrôle de la pollution de l’État du Tamil Nadu, dans le sud de l’Inde, a abandonné son enquête visant une usine de composants pour iPhone exploitée par Tata Electronics, après que l’entreprise a répondu aux préoccupations liées à des risques de contamination.

L’enquête portait sur des rejets d’eaux usées provenant du site industriel, situé à Hosur, qui auraient potentiellement contaminé des puits situés sur des terres agricoles voisines. L’affaire avait conduit les autorités locales à envisager une fermeture de l’usine si les problèmes constatés n’étaient pas corrigés.

Selon les autorités environnementales de l’État, l’entreprise a désormais fourni des explications jugées satisfaisantes concernant les points soulevés lors des inspections. Le conseil de contrôle de la pollution a ainsi décidé de ne prendre aucune autre mesure à l’encontre de l’usine.

Cette décision représente un soulagement pour la chaîne d’approvisionnement d’Apple, qui s’appuie de plus en plus sur l’Inde pour diversifier sa production hors de Chine. Tata Electronics est en effet l’un des partenaires clés du groupe américain dans la fabrication de composants pour iPhone.

L’affaire avait été révélée après un avertissement des autorités environnementales locales, qui avaient signalé des irrégularités lors d’inspections sur le site industriel. Ces contrôles avaient mis en évidence des risques de pollution susceptibles d’affecter les ressources en eau des zones agricoles environnantes.

Ni Apple ni les autorités du Tamil Nadu n’ont immédiatement commenté la décision de clôturer l’enquête. Tata, de son côté, a confirmé avoir répondu à toutes les préoccupations soulevées et a indiqué que le dossier était désormais clos.

Cette issue permet à l’entreprise de poursuivre ses activités sans interruption, dans un contexte où l’Inde cherche à renforcer son rôle dans la chaîne mondiale de production électronique, notamment dans le secteur des smartphones.