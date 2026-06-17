Le Louvre face à un immense chantier de rénovation, selon son nouveau président

Quelques mois après sa nomination à la tête du musée du Louvre, Christophe Leribault a dressé un constat alarmant devant une commission du Sénat. Le dirigeant estime que le plus grand musée du monde est aujourd’hui « à bout de souffle » et confronté à des infrastructures vieillissantes qui nécessitent des investissements massifs dans les années à venir.

Lors de son audition, Christophe Leribault a expliqué que de nombreux équipements arrivent en fin de cycle après plusieurs décennies d’exploitation. Selon lui, les urgences techniques et immobilières s’accumulent alors que le musée accueille chaque année plusieurs millions de visiteurs. Il a notamment évoqué la nécessité de déplacer plus de 10 000 vases grecs afin de permettre des travaux de réfection dans l’une des ailes du bâtiment.

Le cambriolage a mis en lumière les fragilités du musée

Le spectaculaire vol de joyaux de la Couronne survenu en octobre dernier a accentué les inquiétudes autour de l’état des infrastructures du Louvre. Cette affaire a mis en évidence plusieurs lacunes en matière de sécurité et relancé le débat sur les moyens consacrés à la modernisation du musée.

Pour répondre à ces défis, Christophe Leribault défend le vaste programme « Louvre Nouvelle Renaissance », un projet de rénovation évalué à plus d’un milliard d’euros. Ce chantier doit permettre de moderniser les équipements techniques, d’améliorer l’accueil du public et de renforcer les dispositifs de sécurité.

Le président du Louvre a également annoncé plusieurs mesures concrètes, dont la création d’un nouveau poste de commandement de sécurité dès octobre prochain et le déploiement à partir de 2027 d’un nouveau système de vidéosurveillance périmétrique. Il a reconnu que le traumatisme provoqué par le cambriolage reste très présent au sein des équipes du musée, tout en affirmant sa volonté d’accélérer les investissements nécessaires pour préserver l’avenir de l’institution.