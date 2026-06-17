Le Parlement européen autorise les centres de rétention hors UE

Les eurodéputés ont adopté un règlement permettant l’installation de centres en dehors de l’Europe pour y renvoyer les déboutés du droit d’asile.

Le Parlement européen a franchi une étape décisive mercredi en adoptant un nouveau règlement sur le retour des migrants déboutés du droit d’asile. Ce texte offre désormais aux États membres la possibilité d’installer des centres de rétention en dehors du territoire européen. L’objectif affiché vise à accélérer les procédures d’expulsion, un sujet sensible qui divise profondément les opinions publiques et les gouvernements européens depuis plusieurs années.

Des centres à l’extérieur des frontières

Le règlement prévoit un arsenal de mesures destinées à rendre plus rapides et plus efficaces les reconduites à la frontière. Les États pourront ainsi externaliser une partie de la gestion des personnes déboutées, une option qui répond aux demandes de plusieurs capitales favorables à une politique migratoire plus ferme. Cette disposition ouvre la voie à des partenariats avec des pays tiers, sur le modèle de certains accords déjà conclus ces dernières années.