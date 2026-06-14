Macron et Modi renforcent leur partenariat dans l’IA et le spatial avant le G7

Emmanuel Macron et le Premier ministre indien Narendra Modi ont inauguré dimanche à Nice un salon de l’innovation et des technologies indiennes, marquant une nouvelle étape dans le rapprochement stratégique entre Paris et New Delhi. Cette rencontre, organisée à la veille du sommet du G7, illustre la volonté française de consolider ses liens avec un pays que le chef de l’État qualifie de puissance incontournable. Les deux dirigeants ont également signé une déclaration commune portant sur une intelligence artificielle inclusive et durable.

Des coopérations technologiques renforcées

Le partenariat entre la France et l’Inde couvre désormais des secteurs stratégiques comme l’intelligence artificielle, le spatial et les technologies de rupture. Depuis plusieurs mois, Emmanuel Macron multiplie les initiatives pour intensifier ces coopérations avec New Delhi, qu’il présente comme un acteur majeur de l’innovation mondiale. Cette dynamique s’inscrit dans une relation bilatérale élargie, alors que l’Inde cherche à jouer un rôle croissant sur la scène internationale et entend peser davantage lors des grandes réunions diplomatiques.

New Delhi veut peser au G7

La séquence niçoise précède le sommet du G7, où Narendra Modi participera aux discussions aux côtés des principales puissances occidentales. Pour Paris, ce rapprochement répond à une ambition de diversification des partenariats stratégiques dans un contexte géopolitique recomposé. L’Inde, avec son poids démographique et économique, représente un allié diplomatique et technologique de premier plan pour la France dans les années à venir.