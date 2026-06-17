Entrevue ÉCONOMIE

L’Unédic demande la fin des prélèvements de l’État sur ses comptes

17 juin 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

L’organisme gestionnaire de l’assurance-chômage anticipe 2,3 milliards d’euros de pertes en 2026, aggravées par un prélèvement de 4,1 milliards de l’État.

L'Unédic demande la fin des prélèvements de l'État sur ses comptes
L'Unédic demande la fin des prélèvements de l'État sur ses comptes

L’Unédic réclame l’arrêt des ponctions de l’État sur les comptes de l’assurance-chômage. L’organisme paritaire, qui gère les indemnités des demandeurs d’emploi, prévoit un déficit de 2,3 milliards d’euros pour 2026. Ce trou dans les finances s’explique en grande partie par un prélèvement de 4,1 milliards d’euros opéré par l’État sur les réserves de l’assurance-chômage. Sans cette ponction, les comptes seraient proches de l’équilibre.

Un déficit creusé par les ponctions de l’État

La situation financière de l’Unédic reste tendue malgré les efforts de gestion. Les prélèvements de l’État pèsent lourdement sur la capacité de l’organisme à réduire son endettement structurel. Cette pratique, régulièrement dénoncée par les partenaires sociaux, empêche l’assurance-chômage de reconstituer ses marges de manœuvre budgétaires alors que les dépenses d’indemnisation restent élevées dans un contexte économique incertain.

Tensions sur le financement social

L’appel de l’Unédic intervient dans un climat de tensions autour du financement de la protection sociale. L’État puise régulièrement dans les caisses des organismes sociaux pour réduire son propre déficit budgétaire. Cette méthode, critiquée pour son manque de transparence, fragilise l’équilibre financier des régimes d’assurance sociale et complique la gestion à long terme de leurs missions. L’Unédic espère obtenir une autonomie budgétaire renforcée pour assainir durablement ses comptes.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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