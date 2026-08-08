Turquie : deux statues antiques monumentales découvertes à Sardes et Aspendos

Deux importantes découvertes archéologiques ont été réalisées en quelques jours sur des sites antiques turcs. La première statue, retrouvée le 3 août dans l’ancienne cité de Sardes, dans l’ouest du pays, mesure plus de 2,2 mètres et daterait de la période comprise entre 470 et 450 avant notre ère.

Découverte en deux parties sous une voie romaine, la sculpture avait été déposée face contre terre pour servir au pavage de la rue. Le personnage représenté porte un himation et un chiton, deux vêtements de la Grèce antique, associés à un tissu rayé témoignant probablement de l’influence de la culture lydienne.

Une représentation du dieu Asclépios à Aspendos

Trois jours plus tard, une autre statue monumentale en marbre a été mise au jour dans la cité gréco-romaine d’Aspendos, près d’Antalya. Datée de la fin du IIe siècle de notre ère, elle représente Asclépios, le dieu antique de la médecine, sous les traits d’un homme mûr aux cheveux longs et à la barbe fournie.

Une sculpture plus petite de Télésphore, l’un des fils d’Asclépios associé à la guérison et à la convalescence, a également été retrouvée. Selon le ministère turc de la Culture et du Tourisme, ces vestiges permettront de mieux comprendre les cultes médicaux, les croyances et la vie sociale des habitants d’Aspendos.