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La France autorise l’homologation des véhicules autonomes de livraison

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La France autorise l’homologation des véhicules autonomes de livraison
La France autorise l’homologation des véhicules autonomes de livraison

Un arrêté publié vendredi 7 août au Journal officiel ouvre la voie à l’homologation des robots autonomes destinés au transport de marchandises. Cette nouvelle réglementation constitue une première étape avant leur circulation effective sur les routes françaises.

Compacts et électriques, ces véhicules doivent principalement assurer des livraisons sur de courtes distances. Le gouvernement entend ainsi faciliter la logistique du dernier kilomètre tout en réduisant les émissions polluantes et les nuisances sonores dans les zones urbaines.

Des véhicules supervisés à distance

Classés dans la catégorie des cyclomoteurs, motos, tricycles et quads motorisés, ces robots pourront circuler sur la chaussée, mais pas sur les trottoirs. Ils pourront mesurer jusqu’à quatre mètres de long et transporter une charge maximale de 1 000 kilogrammes sur plusieurs dizaines de kilomètres.

Équipés de caméras, de radars et de logiciels embarqués, ils seront capables d’identifier les obstacles et de suivre seuls un itinéraire prédéfini. Leur circulation restera néanmoins surveillée à distance et devra respecter les règles de cybersécurité et de protection des données personnelles. Les collectivités territoriales décideront des zones et des parcours sur lesquels leur utilisation sera autorisée.

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