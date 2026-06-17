Entrevue Guerres et Conflits MONDE

Des pays du G7 vont produire des missiles longue portée en Ukraine

17 juin 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

Plusieurs membres du G7 s’apprêtent à fabriquer sous licence des missiles de longue portée directement sur le sol ukrainien pour renforcer les capacités militaires de Kiev.

Des pays du G7 vont produire des missiles longue portée en Ukraine
Des pays du G7 vont produire des missiles longue portée en Ukraine

Plusieurs pays du G7 ont décidé de produire des missiles de longue portée directement en Ukraine dans le cadre d’accords de licence. Cette initiative vise à renforcer les capacités de défense et d’attaque de Kiev face à l’offensive russe. La fabrication sur place permettra d’accélérer les livraisons et de réduire les délais d’approvisionnement en armements stratégiques.

Un transfert technologique inédit

Cette production locale de munitions sophistiquées marque un tournant dans le soutien occidental à l’Ukraine. Les missiles concernés incluent des systèmes d’attaque et de défense aérienne de longue portée, essentiels pour contrer les frappes russes et cibler les positions ennemies en profondeur. Le transfert de technologies de fabrication sous licence constitue un engagement inédit des puissances du G7.

Vers une autonomie militaire ukrainienne

L’augmentation du stock de munitions ukrainiennes devrait permettre à Kiev de maintenir la pression militaire sur Moscou dans la durée. Cette stratégie industrielle vise également à garantir l’autonomie du pays en matière d’armement face aux aléas des livraisons internationales. La montée en puissance de la production locale s’inscrit dans une logique de guerre longue que les Occidentaux anticipent désormais ouvertement.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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