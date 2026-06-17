Le fils de l’ancien président sri-lankais Mahinda Rajapaksa arrêté puis libéré sous caution

Le fils de l’ancien président sri-lankais Mahinda Rajapaksa, Yoshitha Rajapaksa, a été arrêté mercredi par la Commission d’enquête sur les allégations de corruption et de pots-de-vin (CIABOC), dans le cadre d’une enquête anticorruption en cours au Sri Lanka.

Selon la police, Yoshitha Rajapaksa a ensuite été présenté devant un tribunal de Colombo, qui a ordonné sa remise en liberté sous caution.

Le porte-parole de la police, F.U. Wootler, a confirmé à Reuters que l’arrestation avait été effectuée par la commission anticorruption avant que le tribunal de première instance de Colombo ne décide de sa libération sous caution.

Cette affaire s’inscrit dans le cadre des efforts des autorités sri-lankaises visant à enquêter sur des allégations de corruption impliquant d’anciens responsables politiques et leurs proches. Les détails précis des accusations n’ont pas encore été rendus publics.

La famille Rajapaksa a dominé la vie politique du Sri Lanka pendant de nombreuses années. L’ancien président Mahinda Rajapaksa a dirigé le pays de 2005 à 2015, tandis que plusieurs membres de sa famille ont occupé des postes clés au sein de l’État.

L’enquête se poursuit et les autorités n’ont pas communiqué davantage d’informations sur les prochaines étapes de la procédure judiciaire.