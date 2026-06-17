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Michel-Édouard Leclerc reste la personnalité préférée des Français

17 juin 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités

Le patron des centres Leclerc conserve la première place du classement. Bruno Retailleau progresse tandis que Marine Le Pen recule.

Michel-Édouard Leclerc reste la personnalité préférée des Français
Michel-Édouard Leclerc reste la personnalité préférée des Français

Michel-Édouard Leclerc maintient sa domination dans le classement des personnalités préférées des Français en juin 2026. Le dirigeant de l’enseigne de grande distribution occupe toujours la première position, confirmant son ancrage dans l’opinion publique. Cette stabilité au sommet témoigne d’une popularité durable auprès des citoyens, qui plébiscitent son image depuis plusieurs mois.

Bruno Retailleau en progression

Bruno Retailleau enregistre une progression notable dans ce nouveau sondage. Le ministre de l’Intérieur gagne en popularité auprès des Français, renforçant sa position dans le paysage politique national. Cette hausse intervient dans un contexte où plusieurs figures politiques connaissent des évolutions contrastées.

Marine Le Pen perd du terrain

Marine Le Pen connaît un recul dans ce baromètre mensuel. La présidente du Rassemblement national perd du terrain dans les préférences des Français, marquant une inflexion après plusieurs années de stabilité relative. Ce décrochage modifie sensiblement la hiérarchie des personnalités politiques les plus appréciées du pays.

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