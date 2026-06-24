François Patriat, sénateur macroniste, renonce aux sénatoriales de septembre

À 83 ans, le patron du groupe macroniste au Sénat et fidèle d’Emmanuel Macron tire sa révérence après une carrière politique débutée il y a cinquante ans.

François Patriat ne briguera pas de quatrième mandat lors des élections sénatoriales de septembre 2026. L’annonce marque la fin d’une longue carrière politique pour cet élu de Côte-d’Or, âgé de 83 ans, qui préside depuis plusieurs années le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants au Sénat. Arrivé au Palais du Luxembourg en 2008, il s’était imposé comme l’un des plus fervents soutiens d’Emmanuel Macron au sein de la Haute Assemblée. Son retrait met un terme à un parcours entamé en 1976 avec son élection au conseil général de la Côte-d’Or.

Un parcours socialiste devenu macroniste

Ancien membre du Parti socialiste qu’il avait rejoint en 1974, François Patriat a occupé de nombreuses fonctions ministérielles sous le gouvernement Jospin. Secrétaire d’État aux PME puis ministre de l’Agriculture et de la Pêche, il a également été député à quatre reprises entre 1981 et 2002. Son engagement dans les collectivités territoriales l’a conduit à la mairie de Chailly-sur-Armançon pendant douze ans, avant de diriger le conseil régional de Bourgogne de 2004 à 2015. Cette expérience régionale l’a placé aux avant-postes de la fusion entre la Bourgogne et la Franche-Comté.

Un pilier du camp présidentiel au Sénat

Le départ de celui que certains qualifient de plus grand fanzouz du président Macron prive le camp présidentiel d’une figure reconnue pour ses prises de position franches et parfois remarquées. Son mandat de sénateur aura été marqué par un soutien indéfectible à l’exécutif, dans un Sénat où la majorité présidentielle demeure minoritaire. À l’approche de ce scrutin de septembre, la succession du patron du groupe macroniste s’annonce comme un enjeu stratégique pour Renaissance en Côte-d’Or.