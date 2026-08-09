Royaume-Uni : trois œuvres de Banksy ont déjà coûté près de 150 000 livres aux contribuables

Trois œuvres de Banksy ont déjà coûté près de 150 000 livres aux contribuables britanniques en opérations de nettoyage et de sécurité. La fresque controversée sur les Royal Courts of Justice, qui a nécessité des dépenses majeures, soulève des questions sur la ligne entre vandalisme et art, tout en alimentant un débat public sur la valeur de ces créations.

Trois créations de Banksy ont entraîné près de 150 000 livres de dépenses publiques au Royaume-Uni. Ce montant comprend les opérations de nettoyage, la sécurisation des lieux et le déplacement de certaines œuvres apparues sans autorisation sur des bâtiments ou équipements publics.

La facture la plus importante concerne une fresque réalisée en septembre 2025 sur la façade classée des Royal Courts of Justice, à Londres. Représentant un juge frappant un manifestant avec son marteau, elle a déjà nécessité 50 000 livres de nettoyage et 35 300 livres de frais de sécurité.

Entre vandalisme et attraction touristique

Les premières tentatives de nettoyage n’ayant pas suffi, des spécialistes utilisent désormais une technologie laser. Si celle-ci échoue, certaines pierres pourraient être retirées et remplacées. La police enquête toujours pour dégradation criminelle, mais aucune arrestation n’a été effectuée.

Une statue installée près de Trafalgar Square a par ailleurs coûté près de 60 000 livres à la ville de Westminster, tandis que le déplacement d’une guérite décorée de piranhas en 2024 a représenté 2 200 livres. Ces dépenses relancent le débat entre ceux qui considèrent Banksy comme un vandale et ceux qui soulignent l’intérêt artistique et touristique de ses œuvres.