Londres : un ancien centre secret d’espionnage des officiers nazis devient un musée

Le manoir de Trent Park, situé à Enfield, dans le nord de Londres, accueille désormais un musée consacré à une opération méconnue des renseignements britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. Entre 1942 et 1945, 84 généraux et 22 officiers allemands y ont été détenus et espionnés à leur insu.

Les prisonniers bénéficiaient d’un cadre particulièrement confortable, avec des salons élégants, du vin et des domestiques. Cette apparente hospitalité devait les mettre en confiance et les pousser à parler librement. Des microphones étaient dissimulés dans le manoir et jusque dans ses jardins, tandis que des agents écoutaient leurs conversations depuis le sous-sol.

Des réfugiés juifs chargés de décrypter les conversations

Les échanges interceptés étaient retranscrits par une équipe de germanophones composée principalement de réfugiés juifs ayant fui le régime nazi. Les informations recueillies ont notamment permis aux Britanniques d’en apprendre davantage sur le développement des missiles balistiques V-2 et sur les stratégies militaires allemandes.

Ouvert au public depuis le 21 juillet sous le nom de « Trent Park House of Secrets », le musée retrace cette opération clandestine et ses liens avec Bletchley Park, centre britannique de décryptage des communications nazies. Avant la guerre, le domaine appartenait à l’homme politique Philip Sassoon, qui y recevait des personnalités comme Charlie Chaplin et Winston Churchill.

À Londres, l’ancien manoir où les Britanniques espionnaient des officiers nazis devient un musée

Le manoir de Trent Park, dans le nord de Londres, a ouvert ses portes au public pour raconter l’une des opérations les plus secrètes du renseignement britannique. Entre 1942 et 1945, 84 généraux et 22 officiers allemands ont été détenus dans cette propriété transformée en « Camp n°11 », sans savoir que leurs conversations étaient enregistrées.

Installés dans des salons élégants et assistés par des domestiques, les prisonniers bénéficiaient de conditions de détention particulièrement confortables. Cette hospitalité constituait en réalité une stratégie destinée à les mettre en confiance. Des microphones étaient dissimulés dans les pièces, près des fenêtres et jusque dans les jardins, tandis que des agents les écoutaient jour et nuit depuis les anciens quartiers du personnel.

Des renseignements décisifs sur les missiles V-2

La retranscription des conversations était assurée principalement par des réfugiés juifs germanophones ayant fui le nazisme. Les informations recueillies ont notamment permis aux Britanniques de localiser un centre de recherche consacré aux missiles V-2, qui fut ensuite bombardé afin de retarder leur utilisation. Parmi les prisonniers figurait Dietrich von Choltitz, ancien gouverneur militaire de Paris, dont les propos enregistrés évoquaient également la persécution et l’extermination des Juifs.

Baptisé « Trent Park House of Secrets », le musée expose certains câbles d’écoute d’origine et permet aux visiteurs d’entendre des conversations reconstituées par des comédiens. Les documents avaient longtemps été gardés secrets afin de protéger les méthodes du renseignement britannique. Leur présentation permet aujourd’hui de rendre hommage aux réfugiés qui ont participé à cette opération clandestine, souvent sans que leur contribution soit reconnue de leur vivant.