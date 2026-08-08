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Yvelines : un éducateur de gymnastique mis en examen pour des agressions sexuelles sur mineures

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Yvelines : un éducateur de gymnastique mis en examen pour des agressions sexuelles sur mineures
Yvelines : un éducateur de gymnastique mis en examen pour des agressions sexuelles sur mineures

Un éducateur de gymnastique de 58 ans a été mis en examen le 23 juillet pour plusieurs infractions sexuelles qui auraient été commises sur des élèves mineures dans les Yvelines. L’homme travaillait dans plusieurs clubs sportifs du département et exerçait depuis une trentaine d’années.

Il est poursuivi notamment pour agressions sexuelles sur mineure de moins de 15 ans, agressions sexuelles par abus d’autorité, harcèlements sexuel et moral ainsi que violences sans incapacité sur mineur. Une dizaine de jeunes filles sont considérées à ce stade comme des victimes présumées.

L’éducateur placé sous contrôle judiciaire

L’enquête a débuté après le témoignage, en mars, d’une adolescente de 13 ans auprès de la gendarmerie de Septeuil. Elle a déclaré avoir subi des attouchements à plusieurs reprises pendant des cours donnés par cet éducateur deux ans auparavant. Les enquêteurs ont ensuite rapproché ce récit d’autres signalements similaires.

Le quinquagénaire a été placé sous contrôle judiciaire. Il lui est désormais interdit d’exercer son métier ainsi que toute activité professionnelle ou bénévole impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. L’enquête, confiée à la brigade de recherches de Mantes-la-Jolie, se poursuit.

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