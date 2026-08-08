Entrevue Police-Justice SOCIÉTÉ

La justice reconnaît un préjudice d’anxiété pour une victime du violeur de la Sambre

Par

1 minute de lecture

La justice reconnaît un préjudice d'anxiété pour une victime du violeur de la Sambre
La justice reconnaît un préjudice d'anxiété pour une victime du violeur de la Sambre

La cour d’appel de Douai a franchi une étape inédite en reconnaissant, courant juin, un préjudice d’anxiété pour une victime du violeur de la Sambre. Dino Scala, qui a sévi dans la région des années 1980 jusqu’à son arrestation en 2018, avait tenté de violer cette agent d’entretien le 8 février 2002 à Louvroil. La juridiction a accordé 5 000 euros à la plaignante, représentée par l’avocat Romain Soual. Selon ce dernier, c’est la première fois qu’une cour d’appel valide l’existence d’un tel préjudice dans le cas d’une tentative de viol, et plus largement dans les conditions d’un crime sériel.

Seize ans d’incertitude reconnue

La cour a souligné que la victime avait vécu seize ans dans l’incertitude permanente quant à l’identité de son agresseur. Cette longue période d’angoisse a laissé des traces durables. La femme avait développé une peur persistante de se rendre seule à son travail, symptôme d’un traumatisme qui s’est installé bien au-delà de l’agression elle-même.

Cette décision pourrait ouvrir la voie à d’autres victimes de crimes sériels souhaitant faire reconnaître un préjudice similaire. L’avocat Romain Soual y voit une avancée significative dans la prise en compte des conséquences psychologiques prolongées subies par les victimes d’agressions non abouties.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une