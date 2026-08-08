Michel Dejeneffe, créateur de la célèbre marionnette Tatayet, est mort à 77 ans

Le marionnettiste et ventriloque belge Michel Dejeneffe, créateur de la célèbre marionnette Tatayet, est mort à l’âge de 77 ans dans la région de Saint-Étienne, où il vivait depuis plusieurs années. Avec son personnage à l’humour insolent et provocateur, il avait marqué la télévision française des années 1980 et 1990 et multiplié les apparitions aux côtés des grandes figures du petit écran.

Tatayet, un personnage créé en 1975

Michel Dejeneffe avait imaginé Tatayet en 1975. Trois ans plus tard, en 1978, le ventriloque belge décide de tenter sa chance à Paris et se produit notamment dans les cabarets. La personnalité de Tatayet tranche rapidement avec celle des marionnettes traditionnellement destinées au grand public. Irrévérencieux, mordant et volontiers insolent, le personnage n’hésite pas à interpeller les personnalités qui se trouvent face à lui. Cette formule permet à Michel Dejeneffe et sa marionnette de gagner rapidement en notoriété en France.

De Champs-Élysées aux émissions de Patrick Sébastien

Dans les années 1980, Tatayet devient un visage familier de la télévision française. Michel Dejeneffe est notamment invité à plusieurs reprises dans Champs-Élysées, l’émission emblématique présentée par Michel Drucker sur Antenne 2. En novembre 1982, le ventriloque et sa marionnette apparaissent notamment dans l’émission, à une époque où Tatayet commence à s’imposer auprès du grand public français. En juin 1983, Michel Dejeneffe et Tatayet apparaissent également aux côtés de Patrick Sébastien, qui enchaîne alors les imitations de personnalités comme Serge Gainsbourg, Coluche ou Valéry Giscard d’Estaing. Au fil des années, Tatayet devient un invité régulier des grandes émissions de divertissement françaises, particulièrement celles de Michel Drucker et Patrick Sébastien.

Un humour provocateur qui n’épargnait pas les politiques

La marque de fabrique de Tatayet reste son humour provocateur. Ses répliques volontairement insolentes permettent au personnage de se distinguer des autres marionnettes présentes à la télévision à cette époque. Michel Dejeneffe racontait d’ailleurs que certaines personnalités politiques avaient parfois quitté les plateaux furieuses après avoir été prises à partie par Tatayet. Cette liberté de ton contribue à installer durablement le personnage dans le paysage audiovisuel français.

Un immense succès dans les années 1990

La popularité de Tatayet ne disparaît pas avec la fin des années 1980. Durant la décennie suivante, ses passages dans les émissions de Patrick Sébastien rencontrent encore un important succès. Le personnage dépasse également le cadre de la télévision. Plusieurs disques sont enregistrés autour de Tatayet, qui devient l’une des marionnettes les plus connues de sa génération. Michel Dejeneffe poursuit ainsi pendant plusieurs décennies sa carrière avec ce personnage dont il assurait à la fois la manipulation et la voix.

Un retour remarqué à Paris en 2012

En 2012, Michel Dejeneffe et Tatayet effectuent encore un retour remarqué en France à l’occasion d’un spectacle organisé au Centre Pompidou à Paris, consacré à l’art de la voix et de la ventriloquie. Plus de 35 ans après sa création, Tatayet retrouvait ainsi le public français qui l’avait découvert à la télévision. Avec la mort de Michel Dejeneffe à 77 ans disparaît l’homme qui avait donné vie pendant plusieurs décennies à l’une des marionnettes les plus populaires de la télévision francophone.