Muriel Robin annonce son grand retour en solo : “Je n’étais pas certaine de revenir seule sur scène”

Muriel Robin retrouve la scène en solo. Dans un message publié sur Instagram, l’humoriste a annoncé son retour avec un nouveau spectacle, Infiniment Robin, qui sera présenté à Paris du 6 janvier au 7 février 2027 au Théâtre Marigny. Une nouvelle qui marque un moment fort pour l’artiste, quatre ans après son dernier spectacle en solo.

Dans ce message, Muriel Robin partage toute son émotion et son impatience : « Je ne sais pas si vous serez heureux-se … mais moi je le suis ! C’est incroyable ! Je n’étais pas certaine du tout d’être de nouveau seule sur scène un jour. Et puis … et puis… vous et moi, c’est une longue histoire. Une si belle histoire. Nous devions nous retrouver. Il le fallait. Et maintenant, je trépigne ! Vivement le 6 janvier 2027 au Marigny. Je vous embrasse de tout mon coeur battant. »

Un retour attendu après plusieurs années d’absence

Cela faisait plusieurs années que Muriel Robin ne s’était pas retrouvée seule face au public dans un nouveau spectacle. Son dernier rendez-vous scénique, Et pof, remontait à 2022. Ce nouveau projet apparaît donc comme un véritable retour aux sources pour l’artiste, tant son lien avec le seul-en-scène a marqué sa carrière.

Avec cette annonce, Muriel Robin ravive aussi une relation unique avec son public, forgée au fil des années, entre émotion, éclats de rire et vérités personnelles. Son message Instagram insiste d’ailleurs sur cette histoire partagée, fidèle et précieuse.

Infiniment Robin, une plongée dans son univers le plus personnel

Avec Infiniment Robin, Muriel Robin promet un spectacle à son image : libre, sensible, fantasque et profondément humain. La présentation du spectacle évoque un accès direct à tout ce qui la traverse, à l’essence même de sa folie, de son regard sur le monde et de sa manière si singulière de faire exister les objets, les émotions et les instants du quotidien.

Réenchanter la vie, coûte que coûte

À travers son nouveau spectacle, Muriel Robin entend partager bien plus qu’une succession de sketchs ou de moments drôles. Elle propose une manière de regarder le monde autrement, avec davantage de lumière, de légèreté et de vitalité.

L’artiste y livre ses recettes pour mettre de la couleur sur les ombres, ne pas perdre l’élan, préserver l’étincelle dans l’œil et le rire au cœur.

C’est au Théâtre Marigny, salle emblématique de la scène parisienne, que Muriel Robin donnera rendez-vous à son public à partir du 6 janvier 2027. Un lieu prestigieux pour un retour qui s’annonce déjà comme l’un des temps forts culturels de l’année.