« La Vie parisienne » retrouve son éclat au Châtelet

Près d’un siècle et demi après sa création, La Vie parisienne continue de faire mouche. Présenté au théâtre du Châtelet dans une nouvelle mise en scène de Valérie Lesort avec les artistes de la Comédie-Française, l’opéra-bouffe de Jacques Offenbach a été accueilli avec enthousiasme lors de sa première le 12 juin. Entre éclats de rire, virtuosité scénique et lecture contemporaine du texte, ce retour très attendu s’impose comme l’un des rendez-vous marquants de la saison.

Une satire du Paris des apparences revisitée

Créée au Théâtre du Palais-Royal le 31 octobre 1866 sur un livret d’Henri Meilhac et Ludovic Halévy, La Vie parisienne s’inscrit dans le Paris triomphant de la fin du Second Empire. À l’époque, la capitale en pleine transformation attire voyageurs, élites et curieux venus découvrir cette ville devenue symbole de modernité et de divertissement. L’œuvre s’amuse de cette effervescence en mettant en scène une galerie de personnages guidés par le désir, le prestige ou l’argent.

Dans une analyse publiée en 1896 dans Le Photo-Programme, Albert Vallin soulignait déjà que la force du spectacle tenait moins à son intrigue qu’à « sa fantaisie » et à l’énergie de sa musique. Plus d’un siècle plus tard, Valérie Lesort choisit de ne pas lisser cette satire sociale mais au contraire d’en accentuer les excès. Comme elle l’explique dans le livret du spectacle, son intention était d’assumer pleinement la caricature des rapports de domination et des ambitions sociales sans imposer une lecture morale contemporaine.

Un spectacle total porté par la Comédie-Française

Pour traduire cette vision, la metteuse en scène s’appuie sur un univers visuel volontairement extravagant. Inspirés des fables animalières, les personnages prennent des allures de porcs ou de volailles, transformant la scène en une grande comédie humaine déformée. Les prothèses imaginées par Carole Allemand et les costumes conçus par Vanessa Sannino participent à cette esthétique foisonnante où chaque détail sert le comique et la critique sociale.

Selon Franceinfo Culture, le public du Châtelet a réservé une ovation au spectacle, notamment lors de plusieurs scènes devenues de véritables moments de complicité collective. Portée par Christian Hecq, Benjamin Lavernhe, Marie Oppert et l’ensemble de la troupe, soutenue par la direction musicale d’Alexandra Cravero, cette nouvelle Vie parisienne retrouve ce qui faisait déjà son succès au XIXe siècle : un mélange d’élégance, d’irrévérence et de joie théâtrale qui traverse les époques.