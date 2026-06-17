Les prix du pétrole se stabilisent sur fond d’incertitudes autour de l’Iran et du détroit d’Ormuz

Les cours du pétrole ont légèrement progressé mercredi, après une séance précédente marquée par des pertes, alors que les marchés évaluent les conséquences de l’évolution du conflit en Iran et les incertitudes liées à la réouverture du détroit stratégique d’Ormuz.

Le baril de Brent de la mer du Nord a gagné 0,6 %, soit 47 cents, pour s’établir à 79,43 dollars. Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a également progressé pour atteindre 76,53 dollars le baril, poursuivant un mouvement de stabilisation après plusieurs fluctuations récentes.

Les investisseurs restent attentifs à la situation géopolitique au Moyen-Orient, notamment à la question de savoir si la fin de la guerre en Iran se traduira par un retour à la normale des flux énergétiques dans la région. Le détroit d’Ormuz, passage maritime crucial pour le transport mondial de pétrole, demeure au centre des préoccupations.

Selon plusieurs analystes, le marché pourrait rester dans une zone de volatilité contenue. Le WTI devrait évoluer dans une fourchette d’environ 10 dollars autour du seuil des 80 dollars le baril, reflétant les incertitudes persistantes sur l’offre mondiale et la demande.

Les investisseurs surveillent également les données de stocks américains, qui ont récemment montré une forte baisse des réserves de brut, un facteur traditionnellement haussier pour les prix de l’énergie.

Dans ce contexte, les marchés pétroliers oscillent entre inquiétudes géopolitiques et signaux de rééquilibrage de l’offre, tandis que les opérateurs attendent des indications plus claires sur la stabilité durable de la région et sur l’évolution des flux commerciaux via les principales routes maritimes.