Deux nouveaux réacteurs EPR2 confirment l’avenir nucléaire de l’Ain

Le Conseil de politique nucléaire a décidé l’implantation de deux EPR2 à la centrale du Bugey. Une décision saluée par les élus locaux qui y voient un levier économique majeur.

Le Conseil de politique nucléaire présidé par Emmanuel Macron a tranché mercredi en faveur de l’implantation de deux réacteurs EPR2 à la centrale du Bugey, dans l’Ain. Cette décision s’inscrit dans le programme national visant à construire huit nouveaux réacteurs de nouvelle génération sur le territoire français. Jean Deguerry, président du Département de l’Ain, a salué cette annonce comme une formidable perspective pour l’économie locale, notamment en matière d’emploi. D’autres sites comme Saint-Paul-Trois-Vallées en Drôme et Creys-Mépieu en Isère, où se trouvent respectivement la centrale de Tricastin et l’ancienne centrale de Creys-Malville en cours de démantèlement, avaient également exprimé leur candidature pour accueillir une part de ces futurs réacteurs.

Un écosystème industriel déjà structuré

La région Auvergne-Rhône-Alpes dispose déjà d’un écosystème industriel nucléaire structuré. Près de 1 300 entreprises régionales travaillent pour la filière, selon un panorama publié en septembre 2025 et cartographié par les acteurs économiques du territoire. Pour consolider ces retombées économiques, une instance de coordination créée en novembre 2017 autour de la centrale du Bugey réunit depuis neuf ans une quarantaine d’acteurs de l’Ain, de l’Isère et du Rhône. Cette structure, qui a évolué en 2025 avec l’ajout d’un groupe de travail dédié aux territoires incluant un volet écologie et environnement, se mobilise sur l’emploi, la formation et l’implication des entreprises locales dans les projets de la filière.

Cap sur la décarbonation à horizon 2035

Selon Jean Deguerry, ces deux nouveaux réacteurs participeront à l’objectif national d’une production électrique totalement décarbonée d’ici 2035, reposant sur un mix énergétique composé à parts égales de nucléaire et d’énergies renouvelables. Le calendrier de construction et les retombées précises sur l’emploi local restent à définir, mais les élus et acteurs économiques du territoire affichent leur détermination à tirer profit de ce choix stratégique. L’enjeu sera de transformer cette décision politique en opportunités concrètes pour le bassin d’emploi du Bugey et les territoires voisins.