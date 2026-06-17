Séoul assouplit les restrictions à la frontière avec la Corée du Nord pour les civils

La Corée du Sud va modifier le tracé de sa zone de restriction civile le long de la frontière avec la Corée du Nord afin d’en réduire l’emprise sur les habitants, dans un contexte d’évolution de la situation sécuritaire dans la région, a annoncé mercredi le ministère de la Défense.

Cette ligne de contrôle, qui s’étend actuellement jusqu’à 10 kilomètres au sud de la ligne de démarcation militaire (MDL), impose des restrictions strictes d’accès à une vaste zone frontalière. Toute entrée dans ce périmètre nécessite une autorisation militaire.

Selon les autorités sud-coréennes, la nouvelle mesure consiste à rapprocher cette limite d’environ 6 kilomètres de la MDL, réduisant ainsi la surface concernée par ces restrictions. Le gouvernement justifie cette décision par la volonté de répondre aux demandes de longue date des habitants et de faciliter la vie quotidienne dans ces zones rurales.

Le ministre de la Défense, Ahn Gyu-back, a expliqué que cette réforme est rendue possible par une amélioration des capacités de surveillance et de défense du pays. Elle s’inscrit également dans une série de mesures visant à assouplir certaines règles dans les zones frontalières.

D’après plusieurs médias, environ 20 000 personnes vivent dans la zone concernée, où l’agriculture et certaines activités économiques sont possibles mais soumises à autorisation. Le gouvernement prévoit aussi d’alléger certaines restrictions, notamment sur l’usage des drones agricoles, afin de soutenir les communautés locales.

Cette décision intervient dans un contexte diplomatique tendu. Le gouvernement du président Lee Jae-myung, en fonction depuis l’an dernier, a adopté plusieurs initiatives pour tenter d’apaiser les tensions avec Pyongyang, qui maintient toutefois une position hostile envers Séoul.