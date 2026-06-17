Qantas s’apprête à dévoiler les premières liaisons ultra-long-courrier du projet “Sunrise”

La compagnie aérienne australienne Qantas Airways doit annoncer mercredi la première destination de ses futurs vols sans escale parmi les plus longs au monde, dans le cadre de son ambitieux programme baptisé “Project Sunrise”. Ce projet vise à relier directement l’est de l’Australie à des villes comme Londres ou New York.

L’objectif de Qantas est de proposer des vols long-courriers sans correspondance, évitant les traditionnels hubs du Moyen-Orient et d’Asie. Ces liaisons directes seraient opérées à l’aide d’Airbus spécialement adaptés, capables de parcourir des distances extrêmes avec un nombre limité de passagers afin de préserver le confort et l’autonomie.

Selon les informations disponibles, les premières routes envisagées pourraient relier Sydney ou Melbourne à Londres ou New York. Ces vols ultra-long-courriers figurent parmi les défis techniques les plus complexes de l’aviation commerciale, en raison de leur durée exceptionnelle, pouvant dépasser 20 heures.

Initialement lancé en 2017, le projet a connu plusieurs reports en raison de contraintes techniques, logistiques et liées à la pandémie. Qantas prévoit désormais une mise en service des premiers vols à partir de fin 2027, après une série de tests et d’ajustements.

La compagnie espère se positionner sur un segment haut de gamme, en attirant des passagers prêts à payer environ 20 % de plus que pour des vols avec escale en cabine premium. L’enjeu est de transformer ces trajets extrêmement longs en produit commercial viable malgré les coûts élevés d’exploitation.

Cette nouvelle étape marque une avancée majeure dans l’aviation commerciale, alors que les compagnies cherchent à repousser les limites de la distance sans escale tout en répondant à une demande croissante pour des trajets plus directs et plus rapides.